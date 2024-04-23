‘Rebel Moon’ y ‘Army of the Dead’ están conectadas: Zack Snyder revela el detalle que las une

Video ¿Los necrófagos de ‘Fallout’ son zombies inmortales? Esto sabemos de esos seres

‘Rebel Moon Part Two: The Scargiver’ llegó a Netflix el pasado 19 de abril. La nueva cinta de Zack Snyder lleva a los espectadores de vuelta al universo de ‘Rebel Moon’, donde la batalla por la supervivencia continúa.

Si bien la historia retoma los personajes y el mundo de la primera, un detalle que quizá no todos notaron es que tiene una conexión con otra película del aclamado director: este es el puente que las une.

‘Rebel Moon’ está conectada con ‘Army of the Dead’, confirma Zack Snyder

En una reciente conversación con ComicBook.com, Zack Snyder confirmó la existencia de una conexión entre ambas franquicias.

'Rebel Moon 2: La guerrera que deja marcas' Imagen Netflix



El director de ambas películas reveló que un personaje secundario en ‘A Child of Fire’ (la primera película de ‘Rebel Moon’) sirve de puente con 'Army of the Death'. Este personaje es una chica xanadita que aparece brevemente en un bar que visitan varios de los personajes principales. Según Snyder, el planeta natal de este personaje, Xanadú, que lleva el nombre de la película protagonizada por Olivia Newton-John, es el origen de la plaga zombi. Además, el personaje proviene “directamente de la serie animada Army”, que dio pie a la película live action del mismo nombre de 2021.

“Rebel Moon y Army of the Dead definitivamente pueden existir en el mismo universo”, afirmó Snyder. “Hay un personaje en la película uno, cuando entran al bar y hay una Xanadita, la Xanadita es esa chica azul con marcas brillantes; ella es directamente de la serie animada Army que nunca terminamos”.

Aunque esta conexión entre las franquicias no existe en la pantalla debido a que el programa animado nunca se emitió, Snyder no descartó la posibilidad de que algún día veamos un ‘crossover’ de estos mundos: “Hay algo interdimensional por lo que pasan, por lo que existe la posibilidad de que se produzca alguna combinación extraña”, dijo.

'Army of the Death'. Imagen Netflix

Zack Snyder planea ampliar el universo de ‘Rebel Moon’, ¿cuántas películas hará?

En una reciente entrevista con Radio Times, el director reveló que tiene ambiciosos planes para ‘Rebel Moon’. “Creo que cuatro tiene sentido. Cuatro o seis películas, dependiendo… Supongo que es si o no cada vez que hacemos una de estas películas hacemos dos, esa es la cuestión”.

Aunque ‘Rebel Moon: Part Three’ aún no ha recibido luz verde, Snyder ya tiene una visión clara de lo que quiere que suceda. “Tenemos absolutamente la historia lista, hicimos todo ese trabajo. Escribimos un tratamiento para la película, así que veremos cómo seguimos adelante”, afirmó.

'Rebel Moon 2: La guerrera que deja marcas' Imagen Netflix

¿Cuándo se estrena ‘Rebel Moon 3’?

Si bien Zack Snyder se ha mostrado optimista con respecto al futuro de este mundo, de momento no hay nada escrito sobre el futuro de las películas, por lo que habrá que esperar a la recepción de la crítica y el público en general y las decisiones del servicio de streaming para saber si y cuándo habrá una tercera parte.