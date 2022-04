Lisa Kudrow protagoniza una película de Disney: conoce 'Nate, mejor tarde que nunca'

Disney ha trabajado arduamente para ofrecer un contenido fresco para sus suscriptores. 'Red' fue uno de sus últimos éxitos, una cinta que narra cómo una niña se convierte en panda cuando se desbordan sus emociones y ahora para el mes de abril, llegó 'Nate, mejor tarde que nunca'.

¿De qué trata 'Nate, mejor tarde que nunca'?

La película con temática musical que se estrenó el 1 de abril, es una producción original de la plataforma y se centra en Nate Foster, un adolescente de 13 años que quiere ser una estrella de Broadway y actuar en las mejores producciones teatrales.

Aunque trabaja para conseguir su sueño, el problema es que no le dan un papel en las obras escolares porque creen que no tiene talento pese a su esfuerzo, lo cual daña su autoestima.

En un intento por probar lo contrario, Nate visita Nueva York, la cuna de los musicales, junto a su mejor amiga para asistir a una audición y tratar de ser elegido entre todos los jóvenes aspirantes.



En su travesía por la Gran Manzana, se encuentra con su tía Heidi interpretada por la actriz de 'Friends', Lisa Kudrow. Ambos no parecen ser muy unidos, pero al pasar tiempo juntos comienzan a entenderse mutuamente, dándole un giro a este viaje donde Nate vivirá una de sus mayores aventuras al continuar enamorándose de Broadway y toda la magia que lo rodea.

La película es apta para toda la familia y está basada en la novela 'Better Nate Than Ever' de 2013, por lo que tiene un valioso mensaje sobre la búsqueda de los sueños y la perseverancia.

Como es de esperarse, la música juega un rol muy importante y durante la trama, se verán coreografías y canciones únicas que animarán al espectador.

Lisa Kudrow explicó lo que le llamo la atención de la cinta

'Nate, mejor tarde que nunca' es la primera producción de Disney donde trabaja Lisa Kudrow y en una entrevista para el portal ScreenRant, explicó por qué decidió tomar el papel de Heidi.

Me encantó que fuera la primera vez para Disney plus. Es la primera película en la que el protagonista es un niño de 13 años que es gay. Y pensé: 'Sí, eso es algo grande'. Luego lo leí, y ¿adivinen qué? Es una película realmente divertida y genial. También me encanta que cada vez que este chico es fiel a sí mismo, acaba siendo algo estupendo. Me encanta ese mensaje. Para mí, no hay nada más importante que los niños de 12 y 13 años, porque es la época más difícil para gustarse a uno mismo. Y eso es sólo porque tienes 12 y 13 años. Ni siquiera importa lo demás, nadie siente que encaja. Es como: 'Date un respiro'. Así que, no sé, me encantó que todo fuera divertido y edificante".

A diferencia de lo que algunos piensan, Lisa Kudrow no ha dejado de actuar y, de hecho, 'Nate, mejor tarde que nunca', es uno de los tantos proyectos que ha desarrollado en lo que va de este 2022.

'La casa de los animales' y 'Space Force', son otras de las series donde la ex actriz de 'Friends' está colaborando y ya cuenta con otros trabajos confirmados, como ser la narradora de la cinta 'Bright Futures' y actuar en 'The Parenting', un largometraje que se encuentra en filmación.