'No limit': la historia real de la buceadora que inspiró la película de Netflix (fue una tragedia)

Incluso, el libro ‘The Last Attempt: The True Story of Freediving Champion Audrey Mestre And The Mystery of Her Death’ ('El último intento: la verdadera historia de la campeona de apnea Audrey Mestre y el misterio de su muerte') de 2006, escrito por Carlos Serra, detalla que Pipin y Audrey estaban pensando en el divorcio y él tenía celos de su éxito.