Michael Jackson quería protagonizar ‘Sandman’: el creador del cómic contó cómo se enteró

Si bien la serie de Netflix fue bien recibida y generó un gran revuelo entre los fans, ‘Sandman’ inició como un cómic cuya primera edición se publicó en enero de 1989.

Desde entonces, varios han sido los intentos de llevar las historietas a otro formato, como cine o televisión.

Un detalle que quizá no todos sabían es que, en dichos intentos, también se encontraron algunos candidatos de peso que pudieron protagonizar la historia de Morfeo.

Neil Gaiman, creador de ‘Sandman’, reveló que Michael Jackson estaba interesado en protagonizar la película de los cómics

El pasado 26 de agosto, el autor del cómic participó en el podcast ‘Happy Sad Confused’ y habló ampliamente de la historia del dios del Sueño, desde su creación hasta su adaptación para la pantalla chica.

Según relató, en 1990 le llegó la primera propuesta para llevar ‘Sandman’ al cine: Warner Bros. era la productora interesada, sin embargo, él se rehusó porque “apenas estoy empezando con el cómic, apenas está ganando atención” y no creía que en ese punto se pudiera “hacer una buena película”.

En aquella ocasión, los ejecutivos de la compañía entendieron su punto de vista, pero unos años después volvieron a insistir:

“Para 1996 me llevaron a Warner, con el presidente de Warner Brothers. Me sentó y me dijo que Michael Jackson le había hablado por teléfono el día anterior y le había pedido estelarizar como Morfeo en ‘Sandman’, así que había gran interés en esto, él era una de las joyas de la corona, así que (me preguntó) qué pensaba al respecto”.



Sin duda, se trataba de una oferta interesante, pero la reacción de Neil Gaiman fue un largo “oh” y, como sabemos, también dejó pasar esa oportunidad.

No fue sino hasta el 2016 que el autor de los cómics llegó a un acuerdo con Warner Bros para llevar la ficción al cine. Joseph Gordon-Levitt iba a ser el encargado de dirigir y protagonizar dicha adaptación, sin embargo, debido a que la casa productora dejó en manos de New Line el catálogo de Vertigo, se encontraron con diferencias creativas y el actor renunció al proyecto.

Así lo anunció en aquel entonces el artista en una publicación de su cuenta de Facebook.



Sobre las razones por las que se negó en tantas ocasiones a adaptar su historieta, Neil Gaiman expresó en la mencionada entrevista:

“El problema era que cualquier intento de hacer un guión de ‘Sandman’, cuando estás viendo 3 mil o 2 mil 500 páginas de guión, era traducir eso en 200 minutos (de una película)... realmente no funciona (...) Hubo algunos intentos de hacer un programa de televisión, ninguno de los cuales funcionó porque todas las cosas que fueron consideradas como una característica en Netflix, hubieran sido consideradas un beneficio en cualquier otro lado, incluyendo el presupuesto, el horror, hasta la naturaleza de la historia”.