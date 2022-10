Harry Styles y David Dawson contaron cómo fue grabar las escenas íntimas de 'My Policeman'

Luego de unirse al Universo Cinematográfico de Marvel con el personaje de Eros en ‘Eternals’, los proyectos no han parado para Harry Styles, ya que encabezó la cinta ‘Don’t Worry Darling’ junto a Florence Pugh, la cual se estrenó en septiembre de 2022.

Además, la voz de ‘Watermelon Sugar’ tiene en puerta el lanzamiento de la película de Prime Video ‘My Policeman’, donde comparte créditos con celebridades como Rupert Everett, David Dawson y Emma Corrin.





En el filme, ambientado en la década de 1950, se aborda el romance prohibido entre el policía Tom (Harry Styles) y el curador de un museo llamado Patrick (David Dawson). La pareja tendrá algunos momentos de intimidad a lo largo de la historia.



‘My Policeman’: David Dawson habló de las escenas íntimas con Harry Styles

En una charla con ‘The Times of London’ retomada por ‘Insider’ el 15 de octubre de 2022, el coprotagonista de ‘My Policeman’ reveló cómo se grabaron estas secuencias.

“Michael (Grandage, encargado de la dirección) incorporó un coordinador de intimidad y fue en gran medida una colaboración. Se sintió como un hermoso baile”, señaló David.



Asimismo, el histrión de 40 años aseveró que ambos querían el bienestar y la comodidad de su compañero en las grabaciones.

“Harry y yo nos prometimos el primer día que siempre nos cuidaríamos el uno al otro, que siempre seguiríamos comunicándonos. Harry y yo queríamos que esas escenas fueran lo mejor posible”, destacó.



Durante una plática con ‘Vogue’, publicada el 8 de octubre de 2022, David Dawson también narró su experiencia trabajando en estas escenas con el intérprete de ‘As It Was’.

“Sabía que tenía que haber química para que esta historia funcionara. (...) Es un verdadero profesional y un caballero (Harry)”, dijo.

Harry Styles contó su experiencia con las escenas íntimas en ‘My Policeman’

En una entrevista con ‘Capital FM’ el 1 de abril de 2022, el artista de 28 años relató algunos detalles de las grabaciones de ‘My Policeman’.

“Personalmente, no tenía ninguna experiencia con el ‘netball’. Creo que depende mucho de con quién se trabaje y de cuál sea la situación. (...) Todo lo que puedo decir desde mi propia experiencia es que tuve mucha suerte de tener una relación de verdadera confianza con las personas con que trabajamos y eso fue lo principal. (...) Nunca antes había hecho eso en cámara”, puntualizó.



El director de la cinta, Michael Grandage, comentó en una charla con 'Deadline', el 10 de septiembre de 2022, cómo llevó a cabo la filmación de las escenas íntimas para que los actores no se sintieran incómodos.

“Hicimos una coreografía, si esa es la palabra correcta, la principal escena de intimidad entre los dos. (...) Les dije: ‘Lo que sea que la cámara capte, o no capte, siempre se los mostraré antes de ponerlo en una edición final, siempre. Incluso si no es contractual no me importa'. Cumplí mi palabra con eso. Les mostré todo y estaban muy, muy felices”, recalcó el cineasta.

