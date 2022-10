'Luckiest Girl Alive', la película de Netlix, está basada en una historia real: es desgarradora

Con el paso de los años, el séptimo arte ha lanzado una gran variedad de películas, desde aquellas que narran historias totalmente ficticias, hasta las que se inspiran en hechos de la vida real; ‘La chica más afortunada del mundo’ (por su nombre en español) es una prueba de ello.

El 7 de octubre de 2022 se estrenó la cinta dirigida por Mike Barker y protagonizada por Mila Kunis y Chiara Aurelia, quienes se metieron en el papel de Ani Fanelli, el personaje principal en diferentes etapas de su vida.





La película de misterio ‘Luckiest Girl Alive’ sigue la historia de Ani, una famosa escritora de Nueva York que tiene la vida perfecta: un novio adinerado, el trabajo que siempre soñó y más. El drama da un giro inesperado cuando la mujer debe enfrentarse a la creación de un documental, el cual la hace revivir desgarradores momentos de su época escolar. Te contamos cuáles fueron los hechos que inspiraron esta producción.



‘Luckiest Girl Alive’: la historia real de la película de Netflix

Si bien, el filme está basado en el libro homónimo de ficción de Jessica Knoll, en algunas ocasiones la escritora ha señalado que algunas de sus vivencias se reflejan en su obra, que vio la luz en mayo de 2015.

En el drama ‘La chica más afortunada del mundo’, la versión adolescente de Ani sufre una violación en grupo (que realizaron tres de sus compañeros de la escuela) durante una fiesta a la que asiste. En una plática con ‘Today’ publicada el 7 de octubre de 2022, Jessica, productora y guionista del filme, habló sobre los sucesos reales ocurridos en su juventud.

“Siempre me siento un poco indigna de que me llamen valiente, porque tenía que abrirme en la ficción. Había estas cosas en duelo dentro de mí. Anhelaba desesperadamente la liberación de poner mi historia en el papel y la validación de reconocer lo que me había sucedido como una violación. Yo necesitaba eso”, puntualizó la autora.



Por otro lado, a lo largo de un ensayo nombrado 'What I Know', el cual fue publicado en el sitio ‘Lenny’ el 8 de diciembre de 2017, Jessica Knoll narró los sucesos acontecidos cuando tenía 15 años.

“Sé que me desperté en el suelo de un dormitorio, con la cabeza de 'un chico diferente' entre mis piernas. Recuerdo a 'un chico diferente' de un destello de coherencia anterior, tratando de ayudarme a caminar cuando mis piernas anestesiadas fallaron. (...) Sé que el dolor es lo que me despertó a continuación. Que estaba gimiendo ‘Ow’ una y otra vez, incluso antes de abrir los ojos. (…) Sé que era demasiado joven para entender”, se lee en una parte del texto.



En aquella época, según lo que ha destacado la autora diversas veces, no aceptó que había sido víctima de violación, hasta mucho tiempo después, debido a las diversas críticas y ataques que recibió por parte de sus entonces compañeros.

“La primera persona que me dijo que me violaron en grupo fue una terapeuta, siete años después. La segunda fue mi agente literaria, cinco años después, sólo que no hablaba de mí. Hablaba de Ani, la protagonista de mi novela, que es una obra de ficción. Lo que me he guardado, hasta hoy, es que su inspiración no lo es” aseguró la guionista.



El libro, que rápidamente se posicionó en un ‘best seller’ también mostró un tiroteo ocurrido en Columbine High School en Colorado, cuando Ani y sus agresores eran estudiantes. Knoll contó en una charla con ‘Today’, el 7 de octubre de 2022, por qué decidió agregar este hecho.

“Todavía tenía la idea en mi cabeza de que lo que le pasó a Ani no fue lo suficientemente malo, porque eso es lo que me pasó a mí. Pensé que tenía que empeorarlo”, dijo Jessica.

¿Cuál fue el final del libro ‘Luckiest Girl Alive’?

En la obra, el personaje de Ani puede notar que no recibió apoyo por parte de su prometido, Luke, al conocerse su experiencia como sobreviviente de violación; por ello termina su relación y continúa con su vida.

Previamente, la mujer decide participar en el documental, donde tiene un encuentro con Dean, quien le propone declarar a su favor en la búsqueda de su inocencia respecto al tiroteo (cabe destacar que se presumía que Ani había formado parte del ataque). Asimismo, le pide disculpas por la agresión. Ella, que grabó la conversación, escoge recuperar su imagen y comienza una trayectoria exitosa como escritora; sin mostrar la declaración que obtuvo.

A diferencia del texto, en la película Ani realiza un ensayo para la revista ‘The New York Tomes’, en él expresa sus vivencias y lo que verdaderamente ocurrió tiempo atrás.

Cuéntanos, ¿conocías la novela de Jessica Knoll? ¿Qué te pareció la película ‘La chica más afortunada del mundo’ que está disponible en Netflix?