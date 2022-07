9 escritores que odiaron la adaptación al cine de su novela: algunos no quisieron ni verla

'El resplandor' de Stephen King

La obra cinematográfica se estrenó en 1980, bajo la dirección del aclamado Stanley Kubrick. El éxito del filme fue tal, que hasta la actualidad es reconocido como una obra maestra del terror. Sin embargo, eso no fue suficiente para el novelista, puesto que ha declarado que la esencia de la historia no fue bien capturada.

"Creo que 'El resplandor' es una película preciosa, pero es como un Cadillac grande y bonito que no tiene motor en su interior", declaró Stephen King al Deadline, 2016.



La crítica del autor se centró en el papel de Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson. De acuerdo a King, el personaje se encuentra distorsionado desde le minuto uno, pues lo que él esperaba era ver la transición de padre amoroso a asesino y de esa forma presenciar su descenso a la locura.

'American Psycho' de Bret Easton Ellis

La famosa novela de Bret Easton Ellis resultó ser la sátira perfecta sobre el consumismo depredador. La cinta llegó a los cines en el año 2000, bajo la dirección de Mary Harron.

Los problemas del escritor con la película son dos, los cuales relató al portal Movieline en el 2010: primero, el libro no le pareció adaptable para la pantalla grande, porque habla de la conciencia y no hay forma de plasmar dicha sensibilidad. El segundo problema es que fue dirigida por una mujer y, según el escritor, el filme se encuentra repleto de emoción femenina.

"El mejor arte no es indiferente, pero sí hecho con una neutralidad ante la emotividad en que pueden caer algunas directoras", relató Ellis a Movieline.

'Forrest Gump' de Winston Groom

La historia fue creada por Winston Groom, en 1986. Unos años más tarde, Robert Zemeckis se dio a la tarea de dirigir la adaptación al cine y pese a que la aceptación del público la colocó como la segunda película más taquillera de 1994, al escritor no le gustó del todo.

Grom explicó que varios puntos clave de la trama eran de índole sexual, pero que la productora tomó la decisión de omitirlos y eso no le agradó.

Además, en mayo de 1995 'Forbes' dio a conocer la cifra que recaudó el filme en taquillas, la cual superaba los 700 millones de dólares. La productora había acordado entregar el 3% de esa cantidad al novelista, pero no fue así. El estudio declaró que tras los costes de producción y publicidad perdieron mucho dinero, por lo que no tenían manera de pagarle. Por supuesto eso también molestó a Winston.

"No dejes que nadie haga una película sobre tu historia. Da igual que lo hagan bien o mal", declaró Groom respecto a la adaptación de 'Forrest Gump'.

'Lolita' de Vladimir Nabokov

Aunque la obra erótica de Nabokov no se visualizaba como un 'best seller', debido a toda la polémica que la rodeaba, Stanley Kubrick decidió apostar por ella.

Para la creación del guion, el aclamado director deseaba trabajar de la mano con el autor, por lo que decidió darle la tarea de escribir su propia adaptación. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, pues presentó un guion de 400 cuartillas que, de haberse llevado a la pantalla, habría dado origen a una película de 7 horas.

Otra oportunidad le fue otorgada al escritor y regresó con un libreto de 2 horas y media, mismo que fue aceptado por Stanley. No obstante, al poco tiempo Nabokov se retiró del proyecto un tanto decepcionado, en parte porque la actriz que interpretó a Lolita no fue de su agrado, pues le parecía demasiado grande para protagonizar a la adolescente.

“Podemos hacerla verse mucho más joven y miserable”, explicó Kubrick a Vladimir, según el medio 'Vice' en un artículo del 2014



Pese a ello, Nabokov asistió al estreno de la película.

'Percy Jackson' de Rick Riordan

La saga juvenil de Rick Riordan se convirtió en su peor pesadilla al ser llevada a los cines por el director Chris Columbus, en 2010. El escritor ni siquiera quiso mirar las películas, le bastó leer los guiones para saber que las detestaba.

Pese a que el reparto contaba con estrellas como Logan Lerman, Alexandra Daddario y Uma Thurman, eso no despertó el deseo de Riordan de ver los filmes, aunque dejó en claro que no era culpa de los actores en un tuit del 2020:

"Todavía no he visto las películas y no planeo hacerlo nunca. Los juzgo por haber leído los guiones, porque lo que más me importa es la historia. Ciertamente, no tengo nada en contra de los muy talentosos actores. No es su culpa".

'Mary Poppins' de P. L. Travers

Una polémica historia envuelve a la adaptación de Disney de 1964, que estuvo a cargo de Robert Stevenson. Aunque la película se convirtió en un clásico de la productora, en realidad la novelista no quería vender los derechos de esu obra. Esto pasó hasta 20 años después, luego de mucho insistirle y por necesidades económicas.

"Ella se resistió durante años a sus propuestas, pero finalmente cedió a cambio de 100.000 dólares", según el portal 'El país', en una nota publicada el 11 de abril del 2012.

'Soy leyenda' de Richard Mathenson

La novela cuenta con varias adaptaciones a la pantalla, pero la versión de 2007, a cargo de Francis Lawrence y protagonizada por Will Smith, es la más famosa.

Una de las cosas que más le molestó al autor es que el final original no se respetó, pero la decisión de cambiarlo se debió a que en las versiones pasadas dicho desenlace no fue bien recibido.

"No sé por qué Hollywood está fascinado con mi libro cuando nunca les importa filmarlo como lo escribí", expresó Richard a 'Am Legend Archive', en 2007.

'La naranja mecánica' de Anthony Burgess

Esta novela distópica es considerada un clásico de la literatura, pero también del cine. La adaptación fue dirigida por Stanley Kubrick y estelarizada por Malcom McDowell. Aunque el escritor elogió el trabajo del actor, criticó arduamente la película.

Burgess expresó que lo mejor que podría haber pasado es que se borrara su historia de la memoria literaria del mundo, pues para ese punto estaba arrepentido de que se transmitiera un mensaje erróneo. Esto lo reveló en el prólogo de su libro 'Quod scripsi scripsi', en 1968:

"Me he pasado buena parte de mi vida haciendo declaraciones de intención y frustración de intención, mientras Kubrick y mi editor de Nueva York gozaban tranquilamente de la recompensa por su mala conducta", redactó Anthony en su propio libro.

'La historia sin fin' de Michael Ende

El libro de Michael Ende pasó a la pantalla grande en julio de 1984, con la dirección de Wolfgang Petersen. La adaptación retomaba solo la mitad del libro, así que desde ese punto de partida el autor no se sentía satisfecho en lo absoluto.

Ende se quejó de que crearon el guion sin su permiso y ello le pareció repugnante. Su descontento fue tal, que en una rueda de prensa en 1984 declaró:

“Mi existencia moral y artística está en juego en esta película”.