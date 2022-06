¿Thor gordo eres tú? El cameo de Chris Hemsworth en 'Interceptor' que pocos notaron

Al igual que Hemsworth, Elsa Pataky también participó en una escena post-créditos de un filme protagonizado por su esposo. Al final de ‘Thor: The Dark World’, el dios del trueno regresa a la Tierra y le da un apasionado beso a Jane Foster, personaje de Natalie Portman en el MCU. No obstante, Chris realmente no besó a Portman, sino a su esposa Elsa Pataky.