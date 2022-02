El final explicado de ‘No me mates’, la nueva película de terror de Netflix

Aunque la película tiene un desenlace satisfactorio para Mirta, no está del todo a salvo pues la secta seguirá persiguiéndola junto a Robin, cuyo plan no funcionó. Sara y Mirta son dos Overdead libres que deben elegir cuidadosamente a sus víctimas para no levantar sospechas, pero existe un mundo del que se tienen que ocultar; por lo tanto, la historia quedó abierta para una segunda parte.