5 ‘red flags’ de pareja que identificarás después de ver ‘Enfermo Amor’: no dice lo que piensa

Ambos tienen una plática profunda en la que él confiesa que nunca había dicho que sí quería casarse. Es por ello que si has notado que tu pareja suele ocultar sus pensamientos y no expresa lo que siente, deberías tener precaución, pues a largo plazo podrías enfrentarte a un indeciso/a el pleno día de tu boda. Todo porque esa persona no dice lo que piensa.