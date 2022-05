'El padre de la novia' tendrá un remake, pero será con actores latinos: todo lo que sabemos

La obra escrita por Edward Streeter en 1949 es un ejemplo de libros que se adaptaron a películas y tuvieron éxito. La historia le gustó tanto al público, que se llevó a la pantalla en dos ocasiones. La comedia romántica de 1950 fue protagonizada por Spencer Tracy y Elizabeth Taylor, mientras que en 1991 los estelares fueron Diane Keaton y Steve Martin.

En la nueva versión de HBO Max, el rol de los padres de la novia que se casa con un hombre poco convencional recaen en los actores Andy García y Gloria Estefan.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre este remake que se ha adaptado para mostrar a una familia latina y sus costumbres, además de que toca temas más actuales.

¿De qué trata el remake de ‘El padre de la novia’ para HBO Max?

La película cuenta la historia de Sophie (Adria Arjona), la hija mayor de una familia cubana que vive en Miami. Después de estudiar Arquitectura regresa a su casa para presentar a su prometido mexicano, Adan (Diego Boneta). Sin embargo, este hombre no es para nada lo que su padre, Billy (Andy García), esperaba como el marido ideal para su pequeña.

La parte cómica de la cinta surge de la dificultad de Billy para lidiar con el cambio de paradigmas en la sociedad, como el que su hija haya sido quien le propuso matrimonio a Adan. Así, el padre con valores 'a la antigua' debe aprender a aceptar los tiempos modernos y ver que Adan no es tan mala opción como creía.

Otro de los temas que aborda el filme es la relación de los padres de Sophie y las implicaciones culturales para los latinos, pues se encuentran en un proceso de divorcio cuando ella llega a casa para anunciar su boda, por lo que deben convivir hasta que la fiesta pase y tal vez encontrar cómo salvar su amor.

“Su matrimonio con su esposa está en las rocas. Está deslizándose cuesta abajo y en una pendiente resbaladiza, no porque no se amen. Ella está presionando un botón: el de la palabra con 'D' (divorcio). Está tratando de presionarlo para que despierte, porque un año de terapia ciertamente no lo ha despertado. Pero esa decisión es difícil de tomar para una latina”, dijo García para Entertainment Weekly el 9 de mayo.

Las diferencias que tiene el remake de ‘El padre de la novia’

Además de cambiar la nacionalidad y cultura de las familias en la historia (la de la novia es cubana y la de su prometido es mexicana), otro de los aspectos que se modificaron es el género de la hermana menor de Sophie.

En las versiones anteriores el personaje era hombre, pero para este remake latino será la peruana Isabela Merced la encargada de interpretarla y además se confirmó que será queer.

“Este nuevo giro moderno y cultural creo que no solo respeta las versiones anteriores, sino que brilla con luz propia, explorando las idiosincrasias de estas familias cubana y mexicana, con estilo, calidez y humor” le dijo García a People.

Elenco y fecha de estreno del remake de ‘El padre de la novia’

La nueva versión de HBO Max contará con la actuación de Diego Boneta y Adria Arjona, como la pareja que está próxima a casarse. El resto del elenco lo conforman Andy García, Gloria Estefan,Isabela Merced, Pedro Damián, Chloe Fineman, Macarena Achaga y Enrique Muricano.