El estafador de Tinder dio su primera entrevista y se declaró inocente: ¿Netflix miente?

El documental de Netflix ‘El Estafador de Tinder’ trajo a la luz pública los engaños de Simon Leviev en contra de varias mujeres y las criticas a su persona lo obligaron a cerrar su cuenta de Instagram y cobrar por mandar saludos para tener dinero.

A pesar de que Leviev fue condenado por robo, fraude y falsificación de documentos en 2011, las acusaciones de las mujeres que conoció en Tinder aún no han tenido consecuencias legales.

Pero la opinión pública lo ha señalado por los relatos del documental de Netflix y, antes de cerrar su cuenta de Instagram, Leviev aseguró que no tardaría en dar su versión de la historia, pues aseguraba que la realidad era diferente a lo visto en la película.

El Estafador de Tinder se dice inocente en entrevista



En su primera entrevista el 21 de febrero de 2022 con Inside Edition, Simon Leviev habló sobre las acusaciones que pesan en su contra y negó ser el monstruo y criminal que se representó en la pantalla.

“(Yo) solo era un chico soltero que quería conocer a algunas chicas en Tinder. Me sorprendió cuántas chicas me querían y cuántas me propusieron el viajar para salir conmigo sin conocerme. No soy ese monstruo que todo el mundo ha creado”.



El conocido como El Estafador de Tinder negó que los cargos por los que fue detenido en 2011 tuvieran relación con las mujeres del documental y acusó que la gente que lo juzga como un fraude no lo conoce.

Simon Leviev, El Estafador de Tinder, afirma ser un empresario exitoso



En la entrevista Leviev también negó que en algún momento se haya hecho pasar por el hijo de un empresario de la dinastía de diamantes rusa-israelí Leviev y aseguró que es un empresario legal con un gran capital luego de invertir en bitcoins en 2011.

Al hacer el documental de Netflix, Leviev rechazó aparecer en la cinta y la producción no lo encontró en su última dirección conocida, por lo que su versión de los hechos nunca fue conocida hasta ahora.