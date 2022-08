José Ron mostró un adelanto de su primer desnudo en ‘La mujer del diablo’: "hay escenas intensas"

‘La mujer del diablo’ habla sobre el síndrome de Estocolmo, pues su protagonista, Cristo Beltrán (José Ron), desarrolla una fuerte obsesión por una mujer llamada Natalia (Carolina Miranda).

Hará hasta lo imposible por conquistarla, y ella tendrá que sucumbir a sus deseos para proteger a la gente que ama. Pero su actuación pronto se convertirá en una verdadera pasión, ¿o en una técnica de supervivencia?

Esta serie exclusiva de ViX+ no solo es una apuesta por una historia fresca y diferente, sino que también ha marcado una nueva etapa en la carrera de José Ron: le permitió realizar su primer desnudo.





José Ron como villano en ‘La mujer del diablo’, serie de ViX+



José Ron tiene amplia experiencia en protagónicos de televisión, pero la mayor parte de los personajes que ha interpretado han sido “los buenos” de la historia.

En ‘La mujer del diablo’ es todo lo contrario. Su personaje, Cristo Beltrán, es un hombre despiadado que está acostumbrado a obtener lo que quiere, incluyendo el amor de una mujer. El propio José Ron reveló en entrevista para Televisa que fue un gran reto para él llevar a cabo este papel para la serie exclusiva de ViX+:

“Me invitaron, me comentaron del proyecto. Empecé a leer los libretos y yo dudé, dije 'ah caray, ¿apoco este es el personaje que quieran que yo haga?' De repente leyéndolo pensé que era el personaje de Minor”.



Es la primera vez que personifica a un villano, muy diferente a los personajes que ha interpretado antes en telenovelas como ‘Enamorándome de Ramón’, ‘Ringo’ o ‘La desalmada’.

El desnudo de José Ron en ‘La mujer del diablo’, serie de ViX+



No cabe duda de que José Ron es uno de los actores de telenovela más guapos de la actualidad. A pesar de ello, jamás se le había visto en pantalla “como Dios lo trajo al mundo”.

Pero eso ha cambiado, pues su papel en ‘La mujer del diablo’ le ha permitido explorar esta faceta más erótica de su trayectoria profesional. En la alfombra naranja del lanzamiento de ViX+, el servicio de streaming en español más grande del mundo, reveló en entrevista para Edén Dorantes Oficial se podrá ver el primer desnudo de su carrera:

“Quedaron escenas bien padres. Va a haber de todo, tienen que ver todo lo que pasa, todo se va a ver. Hay escenas muy intensas”.

En entrevista con Televisa también reveló que ‘La mujer del diablo’ le permitió realizar escenas que no habrían sido posible llevarse a cabo en televisión, y que la serie será muy intensa en todos los sentidos:

“Claro, en todos los sentidos, de violencia, de amor, de erotismo, de pasión, de desnudos. Mil cosas que en la televisión no hubiera hecho. Cuando nos tocó una escena de sexo muy muy chida yo le decía 'fíjate, Caro, que es la primera vez que haré una escena como ésta'. Me dice '¿te cae?' Sí, por que en la televisión es muy diferente: te tapas todo, no bajan o protegen mucho ciertas cosas y aquí no. De entrada, dije 'órale, qué reto, que diferente y pues va'”.