'El caso Sancho': el documental que muestra cómo el hijo de un actor le arrebató la vida a un hombre

Video “¡Desmembró a mi familia!”: hermana del cirujano asesinado por Daniel Sancho da sus fuertes declaraciones

Hasta agosto de 2023, el nombre de Daniel Sancho era relativamente desconocido. Hace unos meses, el hijo del actor Rodolfo Sancho asesinó a Edwin Arrieta, un cirujano colombiano con quien presuntamente mantuvo relaciones sexuales cambio de dinero, en Tailandia.

Este 9 de abril, inició el juicio contra el joven español de 29 años, a quien la justicia tailandesa acusa de asesinato premeditado, ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena. Al mismo tiempo, se estrena una serie documental sobre el caso.

‘El caso Sancho’: el documental en HBO Max sobre el asesinato de Daniel Sancho a Edwin Arrieta

Un día antes de que iniciara el juicio en Tailandia del hijo de Rodolfo Sancho, HBO España anunció una serie documental que se tenía guardada: ‘El caso Sancho’, que se centra en el asesinato de Daniel Sancho Bronchalo a Edwin Arrieta.

La serie estará compuesta por cuatro capítulos, que se estrenarán de forma escalonada a lo largo de 2024, siguiendo el desarrollo del juicio. El distintivo de esta producción es que sucederá en tiempo real.

"Embarca al espectador en una travesía que pivota entre el presente, el pasado y el futuro, ofreciendo un relato contextualizado y documentado que se va tornando más complejo a medida que avanza el caso y cuyo final aún no está escrito", señaló HBO Max en un comunicado de prensa.

El documental sobre el asesinato de Daniel Sancho Bronchalo a Edwin Arrieta contará con testimonios del entorno más cercano de la víctima y del acusado, así como de personas involucradas en la investigación. Además, promete analizar las evidencia, hechos probados y todos los escenarios para reconstruir un caso sobre el que aún se tienen muchas preguntas.

'El caso Sancho' Imagen HBO Max

Rodolfo Sancho rompe el silencio sobre el caso de su hijo en el documental

El primer capítulo de ‘El caso Sancho’ llegó este 9 de abril, precisamente el mismo día que inició el juicio de Daniel Sancho en Tailandia.

En esta entrega, titulada ‘Episodio cero’, Rodolfo Sancho habla por primera vez frente a las cámaras sobre cómo ha sobrellevado esta situación.

El actor de ‘El ministerio del tiempo’ relata, entre otras cosas, que se enteró de la noticia a través de su hermano, que ha procurado estar “tranquilo”, que “no sabía nada” de la relación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta.

El final aún no está escrito.



El Caso Sancho: Episodio Cero ya está disponible en HBO Max. #ElCasoSanchoEpisodioCero. pic.twitter.com/xBCbcqG2s6 — HBO Max España (@HBOMaxES) April 9, 2024

Además, recuerda algunas de las conversaciones que ha mantenido con su hijo desde entonces.

La polémica que enfrentó ‘El caso Sancho’ en sus primeras horas de estreno

En las horas posteriores a su estreno, la serie documental se enfrentó a su primer escándalo: desapareció del catálogo de HBO Max España; dejó de estar disponible en la plataforma de streaming, no se podía buscar su título ni continuar viendo el ‘Episodio cero’.

El servicio de streaming informó a través de X (antes Twitter) que estaban teniendo un problema técnico que esperaban resolver pronto y que el contenido estaría disponible de nuevo en breve. La falla causó molestia entre su audiencia, quienes lo hicieron saber en la plataforma.

Sin embargo, el fallo fue de apenas unas horas y, según informaron en redes sociales, ya está solucionado, por lo que se debería ver sin problema.

HBO Max tuvo problemas técnicos con la serie documental 'El caso Sancho' tras su estreno. Imagen X (Twitter)

¿Cuándo se estrenan los siguientes episodios de ‘El caso Sancho’?

De momento, HBO Max no ha dado las fechas de estreno de los próximos tres capítulos de la serie documental ‘El caso Sancho’.

Vale la pena resaltar, además, que no se sabe si la producción llegará a otros países como Colombia, México o el resto de Latinoamérica.

¿Te llama la atención ‘El caso Sancho’? Cuéntanos en los comentarios si verás la serie documental.