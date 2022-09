Las 3 diferencias entre ‘Luis Miguel, la serie’ y la biografía no autorizada del cantante

Durante 2018 llegó a Netflix la primera temporada de la serie biográfica de Luis Miguel, la cual fue protagonizada por Diego Boneta, quien compartió créditos con artistas como Camila Sodi, Óscar Jaenada y Juanpa Zurita.





Diego Boneta también actuó en la telenovela 'Rebelde' que puedes ver gratis en ViX.



En una publicación de Twitter compartida el 30 de octubre de 2021, el también conocido como el ‘Sol de México’, aseguró que: “La serie de Netflix es ficción. No es 100% verdad. Basada en hechos reales”.

Sin embargo, el drama causó controversia esto debido a que algunas personalidades no coincidian con la forma en la que se retrató a sus personajes, ni con cómo se representaron algunos acontecimientos. Una de ellas fue Claudia de Icaza.

Claudia de Icaza escribió una biografía no autorizada de Luis Miguel

En 1994 la periodista Claudia de Icaza redactó el libro ‘Luis Miguel: el gran solitario’, una biografía no autorizada del intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’. En ese entonces, los famosos enfrentaron una batalla legal, la cual ganó la autora.

Un tiempo después de que el cantante demandara a Claudia, y luego del estreno de ‘Luis Miguel, la serie’, la escritora contó qué aspectos abordó en su obra que no se narraron de la misma manera en la producción.

Diferencias entre la biografía no autorizada de Luis Miguel y la serie de Netflix

La relación de Mariana Yazbek y Luis Miguel

En una plática para ‘Infobae’ publicada el 7 de agosto de 2018, De Icaza aseguró que el romance entre Mariana Yazbek y Luis Miguel no fue como lo representaron en el drama biográfico de Netflix.

“Mariana Yazbek (su primer gran amor), que a nadie le importó, en su momento, le había dado esa parte humana en un momento en el que él estaba muy confundido, ella lo aterrizaba, y que al final la pone como que lo traicionó, y eso no es cierto”, recalcó Claudia.



Asimismo, la autora destacó que algunas escenas relacionadas con los videos musicales de Luis Miguel, en los que aparecía Mariana, tampoco se abordaron como ella lo hizo.

“Hay un momento terrible en la serie donde ponen que Luis Miguel se enoja porque su papá mandó cortar escenas del video de ‘Cuando calienta el sol’, donde salía Mariana Yazbek, eso tampoco es cierto”.

Las fechas de las relaciones de ‘Luis Miguel, la serie’ de Netflix

El intérprete, nacionalizado mexicano, no sólo ha sido afortunado en el ámbito musical, también ha tenido suerte en el área amorosa, ya que ha tenido diversas parejas a lo largo de su vida. Claudia destacó que las fechas de la serie de Netflix acerca de sus relaciones sentimentales no son correctas.

“Sí, han estado mal las fechas entre una mujer y otra. Por ejemplo, Stephie (Stephanie Salas) dice ‘Es que cuando ella tenía a Michel, él ya había terminado con Mariana'. Y yo lo único que le puedo decir a la gente es que ya no estén discutiendo, porque Luis Miguel las veía a una en la mañana, a una en la tarde y a otra en la noche, entonces ¿para qué hablamos de inexactitudes?”, comentó.

La relación de Luis Miguel y su padre en la serie de Netflix y la biografía no autorizada

Si bien ambos proyectos retratan la explotación que el ‘Sol de México’ vivió de parte de su papá, Luisito Rey, no tocan el tema de la misma forma, al menos así puntualizó la creadora de ‘Luis Miguel: el gran solitario’ en una entrevista telefónica con Javier Poza el 17 de mayo de 2018.

“Yo dije que Luis Miguel era un títere en manos de su papá, yo dije que Luis Miguel había sido explotado por su papá, pero sabes qué Javier, creo que hay formas también de decir las cosas y a mí me parece que si no tuvo el cuidado con el papá (...) yo ya no sé qué esperar”.



Posteriormente, durante una charla con Javier Poza, posteada en YouTube el 17 de mayo de 2021, la periodista aseguró que ella no conoció al artista hasta que comenzó el pleito por la publicación de su texto.

“Luis Miguel se ve que no está atento y que además de no estar atento, no le importa cómo queden los otros actores que estuvieron alrededor de su vida y no está cuidando a nadie. Yo no quiero que me cuide a mí, pero yo no quiero que diga mentiras. (...) Luis Miguel no me conocía hasta que salió el libro”.