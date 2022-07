El fracaso David Harbour en el cine luego de 'Stranger Things': Ryan Reynolds lo ayudó

‘Stranger Things’ ha sido todo un fenómeno mundial, incluso su cuarta temporada confirmó varias teorías de los fans. Los actores que aparecen en ella han disfrutado del éxito de la serie, pero también han participado en otras producciones que no han brillado tanto.

Tal fue el caso de David Harbour con una película que protagonizó en 2019, la cual fue un rotundo fracaso. Para superarlo, el actor recurrió a la ayuda de Ryan Reynolds, te contamos los detalles.

Así fue la película de David Harbour (Hopper en ‘Stranger Things’) que fracasó



A pesar de tener una larga trayectoria en el mundo de la actuación, ‘Stranger Things’ fue un parteaguas en la carrera de David Harbour. No solo porque compartía créditos con Winona Ryder (a quien también puedes ver en ‘Otoño en Nueva York’ gratis y en español en ViX), sino por lo bien recibida que fue la serie por parte del público.



Fue así cómo luego de ser Jim Hopper en ‘Stranger Things’ desde 2016, comenzaron a lloverle ofertas a David Harbour para participar en nuevos proyectos.

Incluso le ofrecieron papeles protagónicos, como el de ‘Hellboy’, que aceptó en 2019. Dirigida por Neil Marshall, se trataba de un ‘reboot’ de las películas de Guillermo del Toro del 2004 y 2008. Era el personaje principal, el detective paranormal con apariencia diabólica llamado Hellboy.

Sin embargo, esta nueva adaptación del personaje de los cómics no fue bien recibida por los fans ni mucho menos por la crítica. Hay quienes incluso afirmaron que en lugar de un ‘reboot’ debieron haber hecho una tercera parte de las películas de Ron Perlman y Guillermo del Toro.

Así se recuperó David Harbour del fracaso de ‘Hellboy’



Para David Harbour no fue fácil lidiar con este fracaso, sobre todo después de haber conocido la gloria con ‘Stranger Things’. Así lo confirmó en una entrevista con GQ el 4 de julio de 2022.

“Fue una experiencia muy difícil porque quería mucho de ella. Me gusta mucho Mike Mignola [creador de Hellboy], me gusta ese personaje. Y luego, inmediatamente cuando comenzó, incluso cuando se anunció, me di cuenta de que la gente no quería que se reinventara ese personaje. Fui muy ingenuo y optimista sobre lo que íbamos a hacer”.

Para superar este mal momento, el actor confesó que recurrió a la ayuda del mismísimo Ryan Reynolds:

“Lo conozco un poco. Lo llamé y dije: Oye, solo necesito saber algo. ¿Conoces Linterna Verde? Gran fracaso para ti. ¿Qué diablos es eso? Porque creo que voy a golpear eso ahora mismo. ¿Estaré bien? ¿Sobreviviré a esto?”



Después, afirmó que Reynolds fue muy dulce con las palabras que le dijo. A pesar de todo, David Harbour se recuperó de este bache en su carrera.

Incluso se incorporó posteriormente al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) bajo el personaje de Red Guardian o Alexei Shostakov en la película de ‘Black Widow de 2021. Y claro, recientemente experimentó de nuevo la gloria del éxito tras el estreno de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’ en Netflix.