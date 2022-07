Conoce a Ximena Romo, la actriz que será María Félix en 'La Doña': es idéntica caracterizada

Si bien Sandra Echeverría es idéntica a María Félix en su caracterización de ‘La Doña’, Ximena Romo también ha demostrado que lo es.

Ambas interpretarán a la máxima diva de la época del cine de oro mexicano, pero en diferentes etapas de su vida.



Sandra Echeverría es ampliamente reconocida en el mundo del espectáculo, mientras el nombre de Ximena Romo es un tanto menos conocido. Por ello, te contamos todo lo que debes saber sobre la actriz.

¿Quién es Ximena Romo, actriz que será María Félix en ‘La Doña’?



A diferencia de su madre, la senadora Patricia Mercado, Ximena Romo decidió dedicar su vida a la actuación, carrera que estudió en la escuela Casazul Artes Escénicas y Audiovisuales Argos.

Su primer papel fue en la película ‘Voy a explotar’ del 2008 y le siguieron interpretaciones en películas pequeñas como ‘Oveja negra’ y ‘Amaneceres olvidados’.

Poco a poco comenzó a tener papeles en producciones más grandes, como en ‘Gloria’, biopic sobre la polémica vida da de la cantante Gloria Trevi. También formó parte del elenco de ‘La vida inmoral de la pareja ideal’, película dirigida por Manolo Caro y protagonizada por Cecilia Suárez y Manuel García-Rulfo.

También ha consolidado una gran trayectoria en la pantalla chica, pues ha formado parte del elenco de series y telenovelas como ‘Soy tu fan’, ‘Dos lunas’ y ‘El color de la pasión’.



En 2019 fue la protagonista junto con Vadhir Derbez de ‘Como si fuera la primera vez’, remake mexicano de la película homónima de Adam Sandler. En ella se narra la historia de una chica que diario pierde su memoria debido a la amnesia que padece, por lo que diario deben enamorarla.

A pesar de que la película tuvo críticas no tan favorecedoras, Romo supo continuar brillando en su carrera. Participó después en las películas ‘Esto no es Berlín y ‘La diosa del asfalto’.

Actualmente tiene 32 años pero no se le notan, pues su joven aspecto le ha permitido seguir caracterizando a personajes adolescentes, como en la película ‘Dime cuando tú’ que protagonizó en 2021 junto a Jesús Zavala y Verónica Castro.

Ximena Romo y su participación en ‘La Doña’, bioserie de María Félix



‘La Doña’ será una serie biográfica que narre los sucesos más relevantes de la vida de la icónica María Félix. Su estreno será a través de la plataforma de streamig ViX+, que tendrá más de 10,000 horas de contenido en español. Estará disponible en Estados Unidos, México, y la mayoría de los países hispanohablantes de Latinoamérica, con un precio mensual de $6.99 USD en EEUU y $119 MXN en México.

Abril Vergara será María Félix en su infancia y adolescencia, Ximena Romo la inteerpretará de los 16 a los 31 años y Sandra Echeverría le dará vida en la última parte de la historia de ‘La Doña’.



A través de su cuenta personal de Instagram, Ximena Romo ha expresado lo emocionada que se encuentra de darle vida a una actriz tan relevante como lo fue María Félix.

"MARÍA FÉLIX. Con la rienda en la mano, de este caballo no me tumban, no me importa lo que digan. (Ximena Romo). Después de meses de preparación, estudio, corajes, caballos, libros, videos, películas, en fin, compenetración absoluta para tomar una gran responsabilidad, ayer por fin empezamos el rodaje que retrata la vida de la mujer más importante de México. Hoy más que nunca su historia y su legado nos hablan de forma directa a las mujeres y al mundo. De la mano de las grandiosas @sandraecheverriaoficial y @abrilvergara_a con la producción de @carmenarmendariz y dirección de @mafersuarez13 no puedo dormir de la emoción. Próximamente por Vix+"