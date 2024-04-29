¿Qué le pasó a Chris Pine? Recibe críticas por su nuevo look y le dicen que "parece vagabundo"
Los internautas opinan que Chris Pine pasó de ser un galán de películas como 'El diario de la princesa' (que tendrá una tercera película) y la 'Mujer Maravilla' a un "indigente", debido a su nuevo look estilo hippie con el que apareció en la alfombra roja de 'Poolman'.
Por su larga trayectoria como actor, Chris Pine nunca pasa desapercibido y acapara las miradas en los eventos a los que acude. Además, es considerado todo un galán con su presencia y porte.
No obstante, el actor de 43 años de edad ahora es comparado con un "indigente", debido a su nuevo look.
¿Qué le pasó a Chris Pine? Critican su nuevo look en redes sociales
El actor de 'Mujer Maravilla' tuvo un drástico cambio de estilo y se olvidó de los trajes que tanto le favorecen, para lucir un atuendo llamativo y ecléctico; en sí, se podría decir que eligió un look hippie que para nada pasó desapercibido cuando llegó a la alfombra roja de 'Poolman', su nueva película.
Al recorrer la alfombra roja, Chris Pine se dejó ver con short, playera, saco con una flor, botas y calcetas altas. Pero eso no es todo, ya que el actor de 'Star Trek' también lució un rubio cabello largo y barba abundante, teniendo una imagen desaliñada, lo que no es habitual en él, porque siempre luce formal y elegante, sobre todo en este tipo de eventos.
El cambio de imagen de Chris Pine está relacionado con la cinta 'Poolman', en la que se desempeñó como actor, coescritor, productor y director. Su personaje en la película es "un desventurado soñador y aspirante a filósofo", según describe 'Filmaffinity'.
Reacciones en redes sociales al drástico cambio de look de Chris Pine
Aunque el actor se veía feliz y se encontraba celebrando también su debut como Director, en redes sociales recibió diversas críticas.
"No, parece que hubiese salido de la película 'Náufrago'", "Ay, no, qué triste", "¿Dónde quedó el de 'El diario de la princesa'?", "Parece de 63", "Se ve mejor arreglado", opinaron algunos. Por si fuera poco, hubo quienes expusieron que pasó "de galán a indigente".
En una entrevista con 'E! News', Chris Pine explicó: "Creo que llega un momento maravilloso en tu vida en el que ya no te importa tanto, y creo que probablemente llegué a ese punto".
¿Tú qué opinas?