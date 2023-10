Cambian a actriz de ‘Una familia de diez’ y redes reaccionan: "Aplicaron la de Belinda y Daniela Luján"

Tras 4 años de haberla visto crecer interpretando a 'Victoria' en 'Una familia de diez', la actriz Camila Rivas anunció que se retiraba, por decisión propia, de la serie en la temporada 10, que se estrenó el pasado domingo 24 de septiembre.

A pesar del éxito del que gozaba su personaje de 'Victoria' (hija de 'La Nena' y 'Aldolfo') y la mancuerna que hacía con Tadeo Bonavides ('El Ajolotito') en la serie, la actriz externó que deseaba trascender en su carrera, estar en alguna telenovela y que quería evitar ser encasillada en este personaje.

"Una familia de diez fue un proyecto que me dio muchísimo y siempre estaré agradecida con todos. Yo crecí con 'Victoria'. Fue una decisión muy complicada, también fue por tiempos, no se pudo coincidir y no queremos tener problemas legales. Fue una decisión que tomé yo, porque todo tiene un principio y un final. Ya llevaba 4 años con 'Victoria', entonces yo creo que ya era hora de cerrar un ciclo, aunque ella siempre va a estar aquí (en mi corazón). Aunque los escritores la hicieron, yo le di vida, le puse mi esencia, un toque de esta persona que ven aquí y siempre se va a quedar ahí, se ganó el corazón de México y ¿qué más puedo pedir?", declaró en entrevista con el periodista Edén Dorantes.

Camila Rivas es reemplazada por Victoria Vieira en 'Una familia de diez'

Debido a que su personaje necesitaba tener una continuidad, la producción de Pdro Ortiz de Pinedo tomó la decisión de sustituir a Camila con otra joven actriz, marcando así también una evolución en el personaje de 'Victoria'.

La chica elegida fue Victoria Vieira, a quien actualmente podemos ver también en la bioserie de Gloria Trevi: 'Ellas soy yo', de Vix.

"Significa un gran reto, hace mucho no había hecho comedia y más asumiendo el reto de 'Victoria', los cambios que tiene este personaje en la temporada. Estoy muy feliz de poder darle mi esencia, mi vida y mi corazón", confesó en entrevista.

Al inicio de la temporada 10 de 'Una familia de diez' que se transmite todos los domingos, a las 7:30 de la noche, por Las Estrellas, los personajes que interpretan a sus padres, 'La Nena' (Andrea Torre) y 'Aldolfo' (Moisés Iván Mora), dan cuenta de este radical cambio dentro del primer episodio de la serie, el cual explican con el traslado que sufren todos los personajes de la Ciudad de México a Acapulco.

"Chales, mi subcomandantita, como el calor de Acapulco y la arena de la playa te cambió y hasta la cara se te transformó", externa 'Aldolfo'. "Chales, jefe, pues ¿qué esperabas? Si no nos empanzonado naranjas en un buen ratón vaquero", responde 'Victoria'. "Oye, Fofis, sí es cierto, como que veo muy cambiada a mi 'Victoria', ha de haber sido por su última actualización de software", resuelve 'La Nena'.

'Victoria' cambia radicalmente para dar paso a una nueva 'subcomandantita'

A pesar de que en los primeros episodios, Victoria Vieira luce el mismo look que tenía el personaje de 'Victoria' cuando lo interpretaba Camila Rivas: con camisas y faldas a cuadros, botas negras, gorros, playeras, trenzas, boinas y colitas, el personaje pasa por la adolescencia y sufre una evolución para lucir como una nueva 'Victoria', cambiando todos estos elementos por un look más hippie como el de su padre.

Además de los cambios físicos, la producción asegura que 'Victoria' se enamorará y tendrá nuevos intereses, como la ecología.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales ante este cambio de actriz en 'Una familia de diez'?

En redes como Instagram o TikTok se dividieron opiniones en cuanto a la sustitución de una actriz por otra, ya que unos cuantos no tomaron tan a bien este cambio.

"Ya no vas a ser lo mismo sin la original Victoria, pero ni modo", "Ya ni chiste tiene la verdad", "Le aplicaron la de Belinda y Daniela Lujan", "Ya le dieron en la madre al personaje", "No es que ella sea mala, pero no la debieron haber cambiado", "No está chida, está mejor la otra niña y ni siquiera se parece", "Veo la actuación de ella algo sobreactuada y no le sale muy bien esa forma de hablar de Victoria", "Creo que no le queda el personaje", "A estas alturas del programa, cualquier cambio es muy sensible para la gente, no debieron de haberlo hecho, pero a ver qué tal", escribieron.



Mientras que otros apoyaron a la nueva actriz y el nuevo toque que le ha impreso a 'Victoria' en los nuevos capítulos del programa.

"Me encanta Victoria Viera, me alegra mucho que la hayan escogido a ella", "Wow felicidades a Victoria, estoy segura que lo hará súper bien", "Es una niña con un enorme talento, además de hermosa", "Lo has hecho excelente y ha sido un gran reto", "Muchísimas felicidades, hermosa, te lo mereces", "Estuviste espléndida", "No se molesten por el cambio de actrices, mejor disfruten del programa", "Está bien guapa, yo creo que lo hará genial, por eso la eligieron", "Los cambios son buenos, vamos a ver qué tal", "Me encanta esta artista: Es jovial , inteligente y muy capaz". "Victoria es muy talentosa y ella podrá con el personaje", "La otra actriz era muy buena pero está niña le da más parecido a La Nena", "Esta niña me gusta mucho", "Esto será épico", comentaron otros.



Por el momento, el resto de los personajes se mantienen y el público aún espera a ver cómo será la química y la mancuerna que tendrá esta nueva actriz con Tadeo Bonavides, quien le da vida a su primo, 'El Ajolotito'.