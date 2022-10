Brendan Fraser explicó por qué Tom Cruise fracasó en 'The Mummy': le faltó algo importante

Aunque Tom Cruise será el primer actor en grabar una película en el espacio, eso no lo libra de recibir críticas por sus anteriores trabajos.

Y es que Brendan Fraser, quien protagonizó ‘The Mummy’ (la cual puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) a finales de los noventa, explicó por qué piensa que fracasó el reboot que le hicieron a la película, el cual protagonizó Tom Cruise.

Brendan Fraiser criticó la versión de 'The Mummy' con Tom Cruise



En entrevista con Variety, Brendan Fraser no pudo evitar ponerse sentimental y comenzó a rememorar ciertos detalles relacionados con la saga de ‘The Mummy’ que lo llevó al estrellato.

Entre estos pormenores, habló sobre el 'reboot' que se hizo en 2017, en el cual no estuvo invitado porque fue protagonizado por la estrella de Hollywood Tom Cruise.

Pero esta nueva versión no gozó del mismo éxito que las películas de ‘The Mummy’ de Fraser. Por el contrario, fue duramente criticada.



En Rotten Tomatoes tiene solo el 15% de aprobación y según Kristen Lopez, crítica de ‘Culturess’, se trata de una de las peores películas de su año.

Por ello, Brendan Fraser habló de por qué piensa que este remake fue un rotundo fracaso. En primer lugar, considera que “es difícil hacer esa película”. Pero también mencionó el ingrediente secreto que le hizo falta a la versión de Tom Cruise:

“El ingrediente que teníamos para nuestra ‘The Mummy’, que no vi en esa película, era la comedia. Eso era lo que faltaba en esa otra versión. Era demasiado como una película de terror directa. 'The Mummy’ debería ser un viaje emocionante, pero no terrorífico ni aterrador".

Humildemente, Brendan Fraser recalcó lo difícil que es lograr esta historia, pues él tan solo “trató de hacerlo tres veces”.

¿Brendan Fraser podría regresar a una cuarta película de ‘The Mummy’?



En la misma entrevista con Variety, Brendan Fraser habló sobre la posibilidad de regresar a interpretar a Rick O’Connell en una nueva película de ‘La momia’.

Cabe destacar que la última vez que dio vida a este personaje fue en 2008 en la película ‘The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor’ (la cual puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX), que es recordada por varios por haber cambiado a la actriz que interpretaba a Evelyn O’Connor.



Desde ese año Fraser no volvió a este universo cinematográfico y en 2014 se retiró del mundo del espectáculo (aunque como ya sabemos, después regresó triunfalmente).

Cuando se le cuestionó si, de tener la posibilidad, regresaría a una cuarta película de ‘The Mummy’, el actor comentó que “no sabe cómo funcionaría”, pero que “estaría abierto a ello si a alguien se le ocurre la idea correcta”.

¿Te gustaría ver el regreso de Brendan Fraser a las películas de ‘The Mummy’? ¿o prefieres la versión de 2017 de Tom Cruise?