Todo lo que sabemos de 'Avatar 2' tras polémico tráiler: fecha de estreno, personajes, duración

Después del estreno de 'Avatar' en el 2009, muchos fanáticos pedían una secuela lo antes posible, y aunque fue hasta 2018 cuando James Cameron señaló que se estaba trabajando en la segunda producción, la realidad es que tuvieron que pasar 13 años para que finalmente se hiciera realidad, pues a finales de este 2022 se estrenará 'Avatar: the Way of Water'.

'Avatar' regresa a cines: todo lo que debes saber de 'Avatar: the Way of Water'

A pesar de haberse estrenado hace años, la verdad es que su historia, fotografía, efectos visuales y actuaciones engancharon a millones fans en el mundo; así se terminó convirtiendo en la película más taquillera de todos los tiempos. Ante eso, el nuevo estreno de Cameron ha causado gran expectativa entre los fans sobre si superará o no a la primera entrega.

La nueva producción ocurre más de una década de los hechos ocurridos en la primera entrega y narrará la historia de la familia Jake (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) y sus hijos, quienes tendrán que luchar por mantenerse con vida, además el ambiente se trasladará a un espacio del mundo marino de Pandora.

De hecho, entre lo poco que se sabe, es que James quiso poner a a prueba sus pasiones por el submarinismo dentro del film; un ejemplo de ello fue el documental del Titanic que produjo. Por lo que se ha encargado muy detalladamente de que los rodajes bajo el agua en 'Avatar: the Way of Water' fueran perfectos, además, recrearon como nunca antes unos paisajes totalmente inéditos.

Cameron confirmó ante 'The Daily Beast', que el guion contó con la participación de Rick Jaffa y Amanda Silver, guionistas de 'El Origen del Planeta de los Simios'.

Nuevos personajes en Avatar: the Way of Water

En cuanto a los nuevos personajes, la película presentará a los hijos de Jake y Neytiri: Neteyam (Jamie Flatters), Tuktirey (Trinity Bliss) y Lo’ak (Britain Dalton). Estos tres son sus hijos Na’vi, pero también adoptaron un cuarto hijo humano: Miles Socorro (Jack Champion).

Además, contará con la participación de Cliff Curtis como Tonowari y Kate Winsletcomo Ronall quienes son dos de los personajes estrella de la secuela. Ambos personajes son los líderes del clan Metkayina, el cual está localizado en otra región, hasta ahora desconocida de Pandora.

¿Cuándo se estrena 'Avatar 2'?

Tras casi cuatro años de producción, el rodaje terminó en septiembre de 2020, por lo que Disney ha confirmado oficialmente que la filmación llegará a los cines el 16 de diciembre de 2022 y tendrá una duración cercana a las 3 horas, tal como la primera parte.

Además, el director de esta afamada cinta dio a conocer en una entrevista con 'The Daily Beastel', que Avatar no solo tendrá segunda parte: 'Avatar 3' se estrenará el 20 de diciembre de 2024, 'Avatar 4' el 18 de diciembre de 2026 y 'Avatar 5' el 22 de diciembre de 2028.

"Mi enfoque no está en 'Avatar 2'. Mi enfoque está en 'Avatar 2', 3, 4 y 5 igualmente. Así me estoy aproximando a ello. Todas se han desarrollado de forma simultánea. Justo ahora acabo de terminar el guión de 'Avatar 5'. Ahora estoy en preparación activa", dijo Cameron a 'The Daily Beast'.