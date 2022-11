‘All Quiet on the Western Front’: la historial real y el contexto de la película de Netflix

En lo que va del año, la industria del entretenimiento ha lanzado una gran variedad de películas basadas en libros, tal es el caso de ‘Sin novedad en el frente’ (por su título en español), un drama dirigido por el alemán Edward Berger.

La entrega, que cuenta con la participación de celebridades como Felix Kammerer, Albrecht Schuch y Aaron Hilmer, está inspirada en el libro homónimo del escritor, originario de Alemania, Erich Maria Remarque, el cual vio la luz en 1929.

‘All Quiet on the Western Front’: ¿de qué trata la película de Netflix?

El 28 de octubre de 2022 la cinta vio la luz en Netflix y rápidamente se colocó en el top de la plataforma de streaming. Aborda la historia de Paul, un soldado de 17 años que, durante la Primera Guerra Mundial, se une al frente occidental.

A lo largo de la trama, el muchacho y sus amigos se dan cuenta de que la vida en las trincheras es dura y sus ánimos por acudir a la guerra se comienzan a desvanecer ante la realidad. Los acontecimientos retratados en el filme no están alejados de lo que le sucedió a Erique Maria en aquella época.

‘All Quiet on the Western Front’: la historia real y el contexto de la película de Netflix

Si bien, la película está inspirada en el libro homónimo de Erich Maria Remarque, el texto contiene hechos verídicos contados por el autor, los cuales ocurrieron durante la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar entre los años 1914 y 1918.

Según destacó ‘National Geographic’, en un artículo publicado el 12 de octubre de 2022, la también conocida como Gran Guerra dejó un gran número de muertos, que incluyó a personas como militares, población civil y prisioneros.

Cuando el libro ‘Sin novedad en el frente’ vio la luz, tuvo un gran éxito en ventas y poco después se creó la primera adaptación cinematográfica gracias a la película ‘All Quiet on the Western Front’ que llegó a la gran pantalla en agosto de 1930.

En una charla con ‘The Guardian’, publicada en 1929 y retomada el 18 de junio de 2019, Remarque, periodista y escritor alemán que acudió a la Gran Guerra cuando tenía 18 años, habló de su obra, por la cual recibió diversas cartas a manera de agradecimiento.

“Cuando regresé, mi madre había muerto y ¿qué es una familia sin la madre? Me convertí en editor de un periódico deportivo para aliviar mis penas”, dijo en aquel entonces el autor de ‘Sin novedad al frente’.



A lo largo de la plática, Erich Maria también destacó si antes de su publicación, que lo llevó a ganarse el reconocimiento de las personas, había creado otro texto con sus vivencias u otro tema.

“Sólo bagatelas que no vale la pena mencionar. Yo era desconocido y encontré la vida difícil. No tenía nada en común con las manifestaciones de la cultura moderna. Me sentía diferente y solo. Un día comencé a escribir. Yo tenía el material y sólo quería ponerlo en orden. Pero durante mucho tiempo dejé lo que había escrito tirado en un cajón y empecé otras cosas. El libro me pareció demasiado personal”.



Cabe destacar que, según han señalado medios como 'National Geographic', el texto de Remarque fue una de las obras que ardieron durante la quema de libros, la cual ocurrió en mayo de 1933 y fue orquestada por parte de los nazis, liderados por Adolf Hitler.

Lo anterior con el objetivo de destruir las obras que compartieran ideas contrarias a las que expresaba el gobierno nazi.