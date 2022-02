'Alguien está mintiendo': ¿quién es el asesino? y el final explicado de la serie de Netflix

'Alguien está mintiendo' o 'One of Us is Lying', uno de los estrenos más recientes de Netflix , ya se encuentra entre las preferencias de los fans. A continuación te explicamos su final, incluyendo la identidad del asesino de Simon.¿Quieres ver series y películas gratis y en español? Mira PrendeTV aquí y disfruta de la televisión en streaming que te mereces