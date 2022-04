10 actores que se negaron a participar en secuelas de sus series: explicaron sus razones

George Clooney -'ER'

Antes de que existiera 'Grey's Anatomy', la serie de moda con temática médica era 'ER', la cual se estrenó en 1994 y lanzó a la fama a diversas estrellas reconocidas.

Durante sus temporadas se presentaron a doctores que se robaron el corazón del público por su atractivo e inteligencia y uno de los más populares fue Doug Ross, interpretado por el ganador del Oscar George Clooney.

En 2021, 'ER' tuvo una reunión virtual con la mayoría de su elenco original y cuando se les preguntó si creían que era adecuado traer de vuelta la serie, el actor de 60 años contestó lo siguiente:

"Cuando miras el programa, durante tantos años, sería difícil decir que podrías hacerlo al nivel que lo hicimos nosotros. Es difícil volver a atrapar un rayo en una botella".

Kim Cattrall

Desafortunadamente Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker no terminaron por ser en la vida real las amigas que mostraron en la serie 'Sex and the city' como Samantha Jones y Carrie Bradshaw.

En más de una ocasión, la actriz de 65 años ha expresado que por mucho tiempo le pidieron que regresara para filmar la tercera película, pero ella se negó rotundamente y se rumoró que no recibió un muy buen trato de la actriz con quien trabajó por años.

En una entrevista con Piers Morgan realizada en 2017, sin temor a nada, expresó su opinión.

"En este momento es extraordinario que reciba críticas ya que he dicho 'no' por casi un año. Es ahí cuando cuestiono a las personas de 'Sex and the City', específicamente a Sarah Jessica Parker y creo que pudo haber sido más amable, no sé cuál es su problema, nunca lo he sabido(...) No para mí. Eso fue parte de cumplir 60. Ese fue un momento muy claro de cuantos años me quedan y que quiero hacer con ellos, ¿Qué no he hecho? Siento que el programa fue el mejor cuando era la serie, y la bonificación fueron las dos películas".



Para 2021 se estrenó la continuación de 'Sex and the city' con 'And Just Like That' sin Kim Cattrall participando en la serie, aunque de alguna manera su personaje seguía presente.

La producción generó muchas críticas en redes sociales y pese al mal recibimiento que tuvo por la mayoría de los fans, existen grandes posibilidades de que se haga una segunda temporada de esta serie.

Steve Carell

Durante siete temporadas Carell interpretó al ocurrente y siempre divertido Michael Scott en 'The Office'. La serie de 2005 sigue siendo un clásico de la comedia y, aunque en algún momento se rumoró que podrían haber nuevos capítulos con parte del elenco original, el actor explicó por qué no sería buena idea e indirectamente descartó la posibilidad de regresar.

En 2018 mediante una entrevista para el portal Collider, mencionó que simplemente no sería lo mismo, pese a que tuviera elementos de la producción original.

"Simplemente no puedo ver que sea lo mismo, y creo que la mayoría de la gente querría que fuera lo mismo, pero no lo sería. En última instancia, creo que tal vez sea mejor dejarlo lo suficientemente bien y simplemente dejar que exista como lo que era. Literalmente tendrías que tener todos los mismos escritores, los mismos productores, los mismos directores y los mismos actores, e incluso con todos esos componentes, simplemente no sería lo mismo. Entonces, no"

Sarah Michelle Gellar

En 1997 llegó a la televisión la serie 'Buffy la cazavampiros' donde una joven debía equilibrar su vida como una adolescente, mientras se dedicaba a matar a demonios, criaturas oscuras y seres sobrenaturales.

Con siete temporadas resultó ser todo un éxito de principio a fin y pese a que se habló de un posible reboot, éste jamás vio la luz. Sarah Gellar confesó en 2019 que no está en contra de que en el futuro traigan de vuelta la historia, pero eso sí, ella no estaría presente.

"Ya no soy un adolescente. … Estoy totalmente a favor de que lo reinicien. Creo que es una historia importante. Creo que hay una manera de modernizarlo y contar una historia diferente ahora. Creo que la forma en que terminamos se presta a eso, pero al mismo tiempo, estoy muy orgullosa del programa que hicimos", fue lo que compartió a BuzzFeed News.

Adam Brody

'The O.C' también fue una serie que marcó a más de una generación y estaba centrada en los problemas de un grupo de jóvenes que vivían en un barrio acaudalado de Newport Beach, en el condado de Orange, California.

Uno de los personajes principales era Seth Cohen, un joven poco popular y amante de los cómics que se termina convirtiendo en el mejor amigo de Ryan Atwood, el protagonista de la serie.

Para sorpresa de todos, el actor participó en un podcast llamado 'Welcome to the O.C, Bitches!', el cual fue conducido en 2021 por sus ex compañeras de set Rachel Bilson, quien fue Summer Roberts y Melinda Clarke, actriz que fue conocida por ser Julie Cooper en los capítulos.

Al tocar el tema de volver a traer a 'The O.C' con el elenco original, compartió que no sería posible por razones muy puntuales, las cuales incluso tienen que ver con la política.

"No creo que se pueda hacer porque siento que, socialmente, creo que estamos en un lugar diferente. Y creo que estamos en un lugar más consciente. Pero supongo que el punto es, para mí, en una América posterior a Donald Trump, decir, 'Vamos al Condado de Orange', siento que tienes que tener un ajuste de cuentas real política y socialmente. ¿Y es eso lo que la gente quiere ver con este espectáculo? No sé. ¿Y hay alguna manera de hacer ambas cosas? Quiero decir, supongo que lo hay, pero en mi opinión, probablemente querría incendiarlo más de lo que querrían los fanáticos. Entonces, no sé quién estaría feliz".

Lisa Kudrow

Gracias a la plataforma de HBO Max vimos una reunión del casting de Friends en 2021, donde los actores recordaron sus mejores momentos, y revelaron algunos secretos, dándole así al público un golpe de nostalgia.

Con el paso de los años los protagonistas dejaron en claro que hacer un reboot o una serie donde regresen con sus personajes sería imposible y Lisa Kudrow, comentó que no está del todo negada a ver de nuevo la historia en pantalla, pero con una condición.

"No creo que haya ningún reboot de 'Friends'. Quiero decir, no con ninguno de nosotros, es decir, que haría falta encontrar otros seis nuevos protagonistas para interpretar a los seis carismáticos personajes de la trama. Me encantaría ver cómo sería la versión actual de la serie", fue lo que opinó en una entrevista para el portal 'Where is the buzz'.

Cole Sprouse

Dylan y Cole Sprouse saltaron a la fama gracias a su serie en Disney 'Zack y Cody', la cual estuvo al aire de 2005 a 2008 y culminó con una película en 2011.

Desde entonces han forjado su camino en el cine y televisión; sin embargo, quien más ha destacado en los últimos años es Cole por su participación en la serie de 'Riverdale'.

Esto le ha concedido diversas entrevistas importantes y en la que tuvo dentro de 'The Tonight Show con Jimmy Fallon' en 2020, se tocó el tema si él o si hermano estarían interesados en presentarse de nuevo como Zack y Cody.

"Siempre está el 'Oh, ¿Cuándo vas a volver?' Pero no creo que se deba hacer … Creo que es realmente incendiario; hay un gran potencial para demoler ese pequeño y perfecto recuerdo dorado de un programa si regresas y lo revives. No soy el mayor fanático de la secuela y el spin-off. También creo que, si pasa el tiempo, todos los que regresan a un programa como ese no están realmente en el mismo estado de ánimo".

Jennette Mccurdy

La nueva serie de ‘iCarly’ que se estrenó en 2021 tuvo una gran ausencia y esa fue la de Jennette Mccurdy como la rebelde Sam Puckett.

Si bien el show continuó sin ella, en el pasado dejó en claro que no tenía deseos de retomar su papel y en su lugar, quería dedicarse a la producción y dirección, no continuar de lleno con la actuación.

"Jennette está ocupada trabajando en su libro que vendió a Simon & Schuster, además de llevar su espectáculo unipersonal de vuelta al escenario. También está trabajando en otros proyectos de cine y televisión que aún no se han anunciado", fue lo que se publicó en un comunicado en 2021 el cual estaba dirigido a los medios de comunicación.

Noah Munck

Mccurdy no fue la única estrella de 'iCarly' en rechazar la oferta de volver a la nueva versión de la serie, pues Noah Munck estaba totalmente decidido a dejar de ser Gibby.

En 2017 durante una entrevista para 'The OYC Podcast', el actor confesó que desde hace tiempo tenía un cierto grado de odio a su personaje y que lo sentía como un saco de boxeo por las bromas en los episodios.

Aunque dijo que quizá en algún momento podría tener una mejor relación con Gibby, no se confirmó su retorno.

Joshua Jackson

Tras ser Pacey Witter en el drama adolescente 'Dawson's Creek' durante 5 años, el actor Joshua Jackson logró convertirse en una estrella de la televisión y participar en más de 50 producciones.

Durante toda su carrera le han hecho preguntas respecto a su participación en la serie protagonizada por James Van Der Beek y una que no dudó contestar, es si está a favor o en contra de revivir el show y ser de nuevo Pacey y para él esa etapa es historia.

"No sé por qué querrías traerlo de vuelta. Nadie necesita saber qué están haciendo esos personajes en la mediana edad. Los dejamos en un buen lugar. Nadie necesita ver que a Pacey le duele la espalda. No creo que necesitemos esa actualización", fue su respuesta de acuerdo a 'E! News'.