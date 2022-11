5 actores que grabaron una película mientras estaban drogados: ellos contaron la historia

Omri Katz

Han pasado 29 años desde que la primera película de ‘Hocus Pocus’ llegó a la pantalla grande; no obstante, el elenco ha recordado algunas de las anécdotas que se vivieron en el set de grabación.

Durante 1993, a los 16 años, Omri Katz se metió en el papel de Max Dennison, el personaje principal de ‘Abracadabra’ (por su título en español). En una charla con ‘Entertainment Weekly’ el 26 de octubre de 2022, el actor reveló que filmó algunas escenas drogado.

“Te diré lo que sí recuerdo: estaba actuando mal y no estaba acertando marcas. Kenny (Ortega, el director de la cinta) se me acerca y prácticamente me agarra por la camisa y me dice ‘¿Estás drogado?’ y yo dije ‘No’ y por supuesto que lo estaba. Lo hicimos, pero fue una especie de llamada de atención, como Omri, tienes que ser un poco más profesional y asegurarte de dar en el clavo”, recalcó el artista.

Ethan Embry

Entre la gran variedad de comedias románticas que se estrenaron en la década de los 90 se encuentra ‘Can’t Hardly Wait’, donde Ethan interpretó a Preston Meyers.

El 12 de junio de 2013, en una entrevista con ‘VH1’, Embry narró algunos detalles de la producción dirigida por Deborah Kaplan y Harry Elfont, como que “estaba drogado” en gran parte de la cinta.

“En ese momento, cuando estábamos filmando eso, yo era el fumeta más grande del mundo. Recuerdo que el director se me acercó y me preguntó si estaba ‘alterado’. Pero aparte de eso, nada sobresale porque estuve muy drogado todo el tiempo”, aseveró.

Jennifer Lawrence

Con el paso de los años, Jennifer Lawrence se ha posicionado como una de las estrellas más queridas de Hollywood gracias a los diversos proyectos que ha encabezado, uno de ellos es la película de Netflix ‘Don’t Look Up’.





En una escena de la comedia, que se trató de dos astrónomos que deben hacer una gira para advertir a la humanidad sobre la llegada de un cometa mortal, Jennifer consumió marihuana para que el momento fuera más realista, así lo contó, junto a su director Adam McKay en una sesión de preguntas y respuestas con ‘Yahoo! Entertainment’.



“Sé lo que vas a decir, y no estaba embarazada (en ese momento)”, contó Lawrence.

Seth Rogen

Mejor conocido por sus personajes en películas de comedia como ‘Superbad’, ‘This Is the End’, ‘Knocked Up’, ‘The Interview’ y ‘The Night Before’, confesó en una entrevista para ‘The Late Show With Stephen Colbert’ el 30 de abril de 2019, que disfruta el consumo de marihuana, por lo que sí ha filmado bajo los efectos de ésta.

“Sí, fumo marihuana todo el día, todos los días de mi vida”, contó al medio.

Jason Mewes

En agosto de 2001 se lanzó la película ‘Jay and Silent Strike Back’, en la cual Mewes se transformó en Jay. Previamente, el histrión se unió al reparto de ‘Clerks’ (la primera producción), donde se sintió identificado con el personaje, así lo contó en una charla para ‘Metro’ el 2 de marzo de 2016.

“Kevin escribió el primero basado en mí: no vendía hierba, pero fumaba hierba, ese era yo al 100 por ciento. Sí, todo el tiempo, bebía o fumaba todo el tiempo (en el set de la entrega)”, detalló el artista.