Actor de 'Merlina' es despedido de la serie y no estará en la segunda temporada: Esta es la razón

El histrión se defendió de los rumores y el 'hate', diciendo que todo es falso: "No puedo aceptar que me presenten como alguien intolerante o criminalmente negligente con la seguridad de las personas. Este es el tipo de afirmaciones infundadas y dañinas que pueden generar desconfianza hacia las víctimas. Es muy angustiante saber que esta desinformación ha molestado a la gente. Estoy realmente agradecido por todos los que me apoyaron y ayudaron a compartir los hechos. El acoso a mi familia, amigos y compañeros de trabajo debe terminar, por favor".