Exclusiva: Christian Meier aclara si tiene o no una relación amorosa con Bárbara Mori

La aparición en redes sociales de fotografías que muestran a la hermosa actriz Bárbara Mori y al galán peruano Christian Meier en una alfombra roja en Ciudad de México, acompañadas de un mensaje cariñoso por parte del protagonista de 'La Malquerida' dedicado a la ojiverde, desató una tormenta de rumores y especulaciones acerca de que podría haber surgido un romance entre ambos.

"Cuando te vas de fiesta con la más linda de la ciudad, no hay palabras para contar tantas historias ni lugar para guardar tanto amor ♥️", reza el mensaje que acompaña la serie de fotos publicadas en el perfil de Meier en Instagram, que muestran al guapo actor con una sonrisa de oreja a oreja en compañía de la célebre ' Rubí', ambos elegantísimos en la glamorosa alfombra roja de los premios Fénix que tuvieron lugar en la capital mexicana. Estas palabras de inmediato provocaron revuelo y tanto medios como fans se han dado a la tarea de especular acerca de qué podría significar y si hay algún romance secreto entre ambos.



En exclusiva para Univision Entretenimiento, el también cantante desmintió que tal cosa fuera cierta. "No, no, en absoluto. No hay tal romance. Bárbara y yo nos conocemos desde hace casi veinte años, cuando hicimos una telenovela llamada ' Me muero por ti', que fue la primera telenovela que los dos hicimos en Miami. Esa experiencia nos acercó mucho, y desde entonces está en mi vida y es una de las personas que más quiero, pero siempre ha sido una gran amistad; somos como hermanos y el vínculo que nos une es de un cariño muy fuerte y muy grande, de muchos años".

Meier y Mori han compartido créditos en otras ocasiones, ya que también trabajaron juntos en la telenovela 'Amores: querer con alevosía' y en la película 'La mujer de mi hermano', proyectos en los que también han hecho pareja. Cuando se conocieron, Bárbara era pareja de Sergio Mayer y acababa de ser madre de su hijo Sergio, que ya la hizo abuela, mientras que Christian estaba casado con Marisol Aguirre, la madre de sus tres hijos, Stefano, Taira y Gia.



" Claro que puede existir la amistad entre hombres y mujeres, con Bárbara tengo un lazo entrañable y la adoro, pero el que nos vayamos de fiesta y haya cámaras, no significa para nada que tengamos algo qué ver más allá de nuestra amistad de toda una vida. Yo la admiro, la quiero y siempre la querré, porque es una mujer fuera de serie."

Actualmente, Christian se encuentra en Lima para pasar las fiestas navideñas al lado de su familia, después de haber ganado el premio a mejor director por su primer cortometraje, titulado 'Terminal' y protagonizado por Stefano, su primogénito, en el festival de cine de Miami. Su más reciente relación, con la modelo Alondra García-Miró, terminó discretamente hace unos meses, mientras que Bárbara estuvo casada por un año con el beisbolista Kenneth Sigman, aunque medios internacionales reportaron esta semana que la pareja se ha separado, siendo esta una de las razones detrás de la especulación generada por el afectuoso gesto de Christian para con ella.



