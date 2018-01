Besó a un desconocido en la Torre Eiffel, olvidó pedirle su teléfono y lo encontró por Twitter: ¿tendrá novia?

Juliana Corralles viajó a París doce días con tres amigas de su escuela e hizo un pacto: quería besar a alguien en la Torre Eiffel. París produce esas cosas en las personas: es la ciudad de los enamorados, la ciudad del amor y Juliana no quería irse de allí sin una historia romántica. Después de doce días de viaje, subió a la Torre Eiffel y empezó a buscar al hombre que iba a besar. Todos los que veía de su edad estaban acompañados por sus parejas, hasta que su amiga Danielle vio a un muchacho acompañado por su mamá. Juliana lo llevó a un lado, le explicó su deseo y lo besó mientras sus amigas grababan el video. Al terminar de grabar, la mamá del joven les pidió que volvieran a hacerlo para tomarles una foto. Juliana se despidió en medio de risas y nerviosismo y olvidó pedirle su teléfono.



"Besé a este chico increíble en el punto más alto de la Torre Eiffel y me arrepiento mucho de no haberle pedido su número de teléfono. Twitter, ¿puedes ayudar a una chica?", ese fue el mensaje que Juliana puso en su cuenta el 7 de enero de 2018, y desde entonces ha alcanzado al menos 19 mil Retweets y 47 mil Likes.

Como si fuera una telenovela con tintes policiacos, varios usuarios de Twitter empezaron a buscar al joven y encontraron esto.

THIS IS HIM HE USE TO BE MY NEXT DOOR NEIGHBOR LET YOUR LOVE THRIVE pic.twitter.com/zgyhHmINl1

So I saw that u guys found Gavin hahah and whether he has a girlfriend or not, I would just like to thank everyone for finding him and being so supportive. If you guys wouldn’t mind please to not bother him or his mom, I would hate to disrupt their lives too much

— Juliana Corrales (@juju_corrales) January 9, 2018