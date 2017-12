Así recordó Ana Brenda a su papá por su cumpleaños

La actriz está tranquila porque el estar alejados geográficamente no ha afectado su relación. "(Estar lejos) no complica, complica cuando la gente no está feliz o plena. Yo siempre valoro mi vida personal, a mi pareja, pero también valoro mi persona, mi carrera, entonces lo complicado a veces es tener un balance, pero lo estamos llevando bien" explicó para Cuéntamelo Ya! Foto: Instagram anabreco | Univision

0 Compartir