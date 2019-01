Ángela Aguilar revela el secreto de sus vestidos mexicanos, incluido el que usará para el GRAMMY

" Tanto mi mamá como mi abuelita me dan consejos y juntas aportamos ideas para los diseños de mis vestidos. Yo tengo mucha comunicación con mi abuelita, le enseñamos a hacer video llamadas por 'Facetime' y tengo mucho acercamiento con ella, seguido me felicita por mis logros y ella me ayudó a elegir mis vestidos para la entrega del Latin GRAMMY", comentó la hija de Pepe Aguilar, quien confesó en entrevista telefónica que hasta el momento no sabe qué se pondrá para el GRAMMY.



"¡Aún no sé qué ponerme!, pero creo que entre todos (ella, su mamá, abuelita y su diseñador) escogeremos algo padre. A mí me gusta vestirme bien, yo escojo y diseño casi todo lo que me pongo a diario y sé que a mucha gente le gusta cómo me visto, pero también hay comentarios negativos, lo importante es que sé quién soy y me siento feliz de compartirlo en mis redes sociales".