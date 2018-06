A vísperas del Día del Padre, Khloé Kardashian dedica estas palabras a su hermano Rob (y lo compara con su papá)

Aunque la relación entre Khloé Kardashian y su único hermano, Rob , no ha sido siempre miel sobre hojuelas, hay un detalle que hizo que la empresaria no pudiera estar más orgullosa del miembro más peculiar del clan más popular de la televisión.

La estrella del reality Keeping Up With The Kardashians ha tenido desencuentros con Robert, pero hay algo que sí se le reconoce y es su etapa como papá. A través de su aplicación, Khloé afirmó que ve mucho de su padre, el célebre abogado Robert Kardashian Sr., en su hermano menor.