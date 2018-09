18 regalos y su aroma: mira cómo Rachael Bland se aseguró de que su hijo de 3 años nunca la olvide

El pasado lunes, 3 de septiembre, Rachael Bland tomó su cuenta de Twitter y se despidió de sus más de 45,000 seguidores. "Me han dicho que solo me quedan días. Es surrealista. Gracias por todo el apoyo que me han dado", lee parte de su último tuit, donde se encargó además de dejar claro que sus compañeras Deborah James y Lauren Mahon continuarían con el podcast 'You, Me and the Big C'. Precisamente a través de ese espacio se encargó de compartir esperanza y risas por lo ilógico de su situación, sabiendo que millones de personas caminan por una ruta similar.