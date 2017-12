La UFC le ofrece una pelea de revancha a Mayweather contra McGregor, ahora en el octágono

Una segunda pelea podría cerrarse entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor, pero ahora sería en el octágono, así lo reveló el boxeador quién afirmó que la UFC lo buscó para cerrar un acuerdo que sería multimillonario.



“Me llamaron de la UFC y me pidieron que volviera. Si quiero, puedo ir a luchar en el octágono. Tengo una oferta y puedo hacer un trato de tres o cuatro peleas en el octágono y ganar mil millones de dólares. Soy el más grande de todos los tiempos. No quiero escuchar a nadie decir que hay uno mejor. Soy el mejor de todos los tiempos. Me oyeron. No hay nadie mejor. Me quedo con el 100% de las ganancias y soy mi propio jefe”, escribió Mayweather en su cuenta de Instagram.



Por el momento McGregor no ha respondido a la publicación, aunque en días anteriores Manny Pacquiao reveló que la negociación con el irlandés ya habían comenzado para tratar de arreglar un combate.