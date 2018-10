La historia de amor que mantiene a McGregor en la cima

Dee Devlin es la esposa de Conor McGregor, lo acompaña desde sus inicios y está en su vida desde antes que The Notorious se convirtiera en la gran figura de la UFC que és. Pero lo que la hace especial es que fue ella quien lo apoyó económicamente para que lograra su sueño, cuando no tenía dinero y McGregor era fontanero y recurría a la asistencia gubernamental, Devlin jamás dejó de apoyar, no solo con monedas sino moralmente, ella creyó en lo que muchos familiares de McGregor consideraban una ilusión y lo veían como un vago.