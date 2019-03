Conor McGregor es investigado en Irlanda por una denuncia de agresión sexual

La estrella de las Artes Marciales Mixtas Conor McGregor está siendo investigado en su nativa Irlanda por una acusación de agresión sexual, informó este martes el New York Times .

El New York Times explicó que McGregor no ha sido imputado por un crimen y que el hecho de que haya una investigación en marcha "no implica que McGregor sea culpable de un crimen".