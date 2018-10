Cinco cosas que no sabías de Conor McGregor rumbo al pleito con Nurmagomedov

Conor McGregor es un peleador temido en el octágono, en poco tiempo se ha convertido en en un ícono de las Artes Marciales Mixtas y sus conferencias suelen ser divertidas por la arrogancia que muestra, eso claro está lo refuerza en la jaula , donde sus palabras suelen reforzar sus ofensas. The Notorious es amado y admirado por su forma de ser , pero más allá del combatiente que conocemos hay un ser humano con una historia interesante.

Un niño pequeño que no la pasó bien, que tuvo dificultades en la escuela y en su vecindad, que más grande no tenía dinero y que era prejuzgado en su intención de convertirse en un deportista de alto rendimiento. Aquí tienes algunos datos que probablemente no conocías del irlandés más conocido de la UFC.