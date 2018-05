“El futuro te espera” Así fueron las palabras de disculpa de Sergio Ramos a Mohamed Salah

El capitán de los Merengues está en los focos de todo el planeta del fútbol, esta vez, no por un gol de cabeza a los 93 minutos de una final de Champions (Lisboa, 2016 ante el Atlético de Madrid), sino por lesionar, al minuto 25 del primer tiempo, el hombro derecho del ‘Faraón’, Mohamed Salah.

Egipto ‘odia’ a Sergio Ramos por colocar en riesgo la participación de su 10 en el Mundial de Rusia. Pero el zaguero, más por respeto que por temor a sus enemigos, dejó por unos minutos los festejos del título 13 y le dedicó unas palabras al mediocampista de los ‘Reds’ en redes sociales.

“El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera”, escribió Ramos.

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah

Horas previas al mensaje de Ramos, Salah escribió también vía Twitter unas palabras sobre el triste incidente con el defensor: "Fue una noche muy dura, pero soy un luchador. A pesar de las probabilidades, estoy seguro de que estaré en Rusia para que todos estén orgullosos. Su amor y apoyo me darán la fuerza que necesito".



It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e

— Mohamed Salah (@MoSalah) 27 de mayo de 2018