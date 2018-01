Serena Williams no jugará el Abierto de Australia

AUSTRALIA.- Serena Williams, la campeona vigente del Abierto de Australia, no defenderá su título, al cancelar su participación este año, tras concluir que no está lista todavía para jugar al tenis en el nivel que desea.



Unfortunately @serenawilliams has withdrawn from the #AusOpen.

"I can compete – but I don’t want to just compete, I want to do far better than that and to do so, I will need a little more time."

Good luck for the rest of 2018, Serena! We'll miss you 😊

— #AusOpen (@AustralianOpen) 5 de enero de 2018