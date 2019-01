Los cinco grandes momentos de la carrera de Andy Murray

"Eso ha sido el mejor momento que he tenido en una pista de tenis. Remontar con dos sets en contra y ganar fue una sensación increíble", admitió.

"Cuando me di cuenta de que había ganado me quedé un poco sorprendido. Estaba realmente aliviado, muy emocionado", admitió. Ese día se liberó de la presión de no haber ganado nunca un Grand Slam.