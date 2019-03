Indian Wells: el quinto Grand Slam y el inicio de los Masters

Rafael Nadal tendrá también los reflectores después de una agridulce participación en Acapulco , donde fue eliminado en segunda ronda a manos de Nick Kyrgios , pese a que no cedió una sola vez su saque en todo el partido. El manacorí ha sido campeón tres veces en el desierto de California.

El rival incómodo entre la nueva generación es Alexander Zverev , número tres del mundo, a quien el sorteo le puso un eventual duelo ante su hermano mayor Mischa en la segunda ronda. Zverev aún no conquista un Grand Slam, pero ganó el World Tour Finals del año pasado en Londres.

El campeón defensor, Juan Martín del Potro , no participará al resentirse de su lesión en la rodilla en el torneo de Delray Beach, por el cual también declinó viajar a Acapulco.

En la rama femenina, Naomi Osaka llega como la campeona defensora y ganadora de los dos últimos Grand Slams, pero su reciente cambio de entrenador ha puesto las dudas sobre la mesa, pues no pasó de su debut en Dubai, donde fue derrotada por Kristina Mladenovic.

De hecho, a diferencia de la rama masculina, donde pase lo que pase no habrá cambios en el top 3 del ranking después de Indian Wells, Osaka enfrenta a un ejército dispuesto a desbancarla de la cima, pues Petra Kvitova , Simona Halep , Sloane Stephens y Karolina Pliskova tienen posibilidades matemáticas de llegar al primer lugar.

Kvitova llegaría en automático al ser campeona, mientras que Halep debe ganar el torneo y esperar que la japonesa no llegue a la Final. Stephens y Pliskova dependen de llevarse el título y que sus rivales tengan un torneo desastroso.

Serena Williams no ha podido ganar un torneo desde el Australian Open 2017, antes de la pausa por su embarazo, pero las Finales de Wimbledon y el US Open de 2018 demostraron que está en nivel competitivo. Particularmente Indian Wells es una deuda pendiente para ella, pues no ha ganado el torneo desde 2001.