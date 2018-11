Federer cae ante Zverev en Londres y su título 100 deberá esperar hasta el 2019

Federer no podrá terminar la temporada ganando el título número 100 de su carrera . Tendrá que esperar al 2019 para lograr ese hito.

Ha quedado avisado el de Basilea, en el O2 Arena, al lado del Támesis, que hay un jugador que puede vencerle en su superficie preferida y bajo techo , y en un torneo tan emblemático como este donde ha conquistado seis títulos, pero donde no consigue alzar la copa desde 2011, cuando tenía 30 años y tres meses.

La pérdida de ese set espoleó a Federer , que no quería llegar al tercero sin fuerzas y aparecieron las prisas del suizo. Su gesto empezó a torcerse, con esa mirada típica en él cuando no le van bien las cosas en la pista, pero logró la rotura en el tercer juego, y el público estalló de gozo.

"Estoy un poco molesto ahora por cómo terminó todo, no quería que terminara así, pero espero tener muchos más partidos buenos aquí", dijo Zverev en pista, aguantando el chaparrón de los aficionados. " Ya le pedí disculpas a Roger en la red, dijo que estaba bien y que está en las reglas ", comentó el alemán. "Siento que esto haya pasado, no quería molestar a nadie".

Zverev se enfrentará en la final de este domingo, con el ganador del encuentro entre el serbio Novak Djokovic y el surafricano Kevin Anderson. "Jugué contra Novak hace unos días, y no me fue muy bien", observó. "No espero que pierda, pero tal vez haya una ligera preferencia sobre el rival. Pero es la final y estoy feliz de estar aquí", dijo sobre el último partido.