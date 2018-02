Con un emotivo mensaje, Del Potro se despidió de su 'mejor amigo'

Dicen que el mejor amigo de un ser humano es un perro, y la relación entre el tenista Juan Martin del Potro y César era el ejemplo perfecto.

Desafortunadamente, el perro del número 9 de la ATP falleció este sábado, una pérdida sumamente dolorsa para “La Torre de Tandil”, quien lo despidió con amoroso mensaje.

“Te voy a extrañar mucho, compañero fiel. Me acompañaste en estos casi 10 años, me esperaste con alegría después de cada viaje, me protegiste, hiciste feliz a una familia entera y hoy te vas a descansar en paz dejando tu huella en mi corazón. Adiós, César", escribió Delpo en Instagram.