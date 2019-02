Opinión| Marco Fabián llega a Filadelfia, la casa de Rocky Balboa, donde la gente no perdona la falta de esfuerzo

El exjugador de Chivas llega a una de la ciudades históricas de Estados Unidos y con una de las poblaciones que más siguen, apoyan, pero también exigen a sus equipos. En la Ciudad se sigue meticulosamente a las Philadelphia Eagles de la NFL , a los Philadelphia Phillies de la MLB , a los 76’ers en la NBA y a los Flyers en la NHL … por su puesto que el Union no será la excepción entre los amantes al soccer que cuentan con demasiada ‘sangre’ para exigir resultados.

Fabián llegará pues a una ciudad donde el esfuerzo es reconocido y la entrega es un valor que se da por establecida entre quienes representan sus colores, ahí mismo es la casa de ‘Rocky’ Balboa, el emblemático personaje que es inspiración no solo para el boxeo sino para todos los deportes. Así pues, al mediocampista no le queda más que esforzarse y demostrar que aún tiene magia en las piernas para sobresalir. En Estados Unidos enfrentará a viejos amigos, como los hermanos Dos Santos y a Carlos Vela , pero tendrá que mantenerse enfocado en su juego, ya ha sido duramente criticado por la peculiar forma de llevar su vida personal, mucho talento, pero también acompañado de la fiesta, la cual le ha traído problemas en más de una ocasión en convocatorias de la Selección Mexicana .

La MLS representa una vitrina interesante, por supuesto que en el aspecto económico le viene bien, pero en lo deportivo no es asunto menor, primero que nada, no debemos olvidar que Marco atravesó por severos problemas en la espalda que incluso pudieron haberlo marginado de las canchas y que a la postre significó perder muchos minutos de juego, así que verlo nuevamente en ritmo le puede venir bien al Tri del ‘Tata’ Martino .

Resumiendo… más minutos, más dinero, regularidad de juego, acercamiento con los fanáticos mexicanos, posible convocatoria al Tri, la oportunidad de un nuevo campeonato, y muchos factores más lo convierten en un fichaje interesante, solamente falta que Fabián quiera, si se disciplina y entrega su talento, el cual me queda claro que tiene, se puede volver en un consentido de la afición, si eso no sucede la gente de Filadelfia no le dará sentido de pertenencia.