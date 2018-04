Opinión | El quinto Mundial de Rafael Márquez

Cuando el gobierno de Estados Unidos hizo pública la sanción contra Rafael Márquez por presuntos vínculos con el narcotráfico, escribí un texto polémico que titulé “La Caída de Rafa Márquez” y que lamentaba la situación por la que atravesaba un hombre que había sido, hasta entonces, ídolo y modelo a seguir para al menos un par de generaciones en México. Aunque no pocas voces criticaron la premura de mis palabras, sigo pensando exactamente lo mismo: la mancha que ha dejado la sospecha del supuesto vínculo ensució la que había sido una vida pública aparentemente ejemplar. Pero el texto aquél no solo hablaba del amargo desenlace que enfrentaba Rafa Márquez en los últimos años de su carrera deportiva. También aproveché para decir lo que pienso repetir ahora: nunca he admirado a un deportista como a Rafa Márquez.