Rob Gronkowski anuncia su retiro de la NFL

"Todo comenzó a los 20 años de edad en el draft de la NFL, cuando mi sueño se hizo realidad y ahora aquí estoy a punto de cumplir 30 años en pocos meses, con una decisión que siento es la más importante de mi vida hasta ahora", escribió Rob Gronkowski. "Hoy me retiraré del futbol americano. Estoy muy agradecido por la oportunidad que el Sr. Kraft y el coach Belichick me dieron cuando me reclutaron en el 2010”.

"Mis experiencias de vida durante los últimos nueve años han sido impresionantes tanto dentro como fuera del campo. La gente que he conocido, las relaciones que he construido, los campeonatos de los que he sido parte, sólo quiero agradecer a toda la organización de los New England Patriots por todas las oportunidades que me dieron y por aprender grandes valores de vida que puedo aplicar. Gracias a toda la Nación Pat alrededor del mundo, por el apoyo increíble desde que formé parte de esta organización de primera clase”.