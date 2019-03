Para de bombas: Ravens firman a Earl Thomas y Mark Ingram

Mientras los Cleveland Browns se llevan los reflectores tras canjear por Odell Beckham Jr. , otro equipo de la División Norte de la Conferencia Americana ha dado no uno, sino dos golpes de autoridad.

Tras nueve temporadas con los Seattle Seahawks, el fundador de The Legion of Boom buscará nuevos aires y lo hará en un equipo que decidió no renovar a Eric Weddle.