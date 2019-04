Juez prohíbe divulgar, por ahora, video del dueño de Patriots

Los fiscales no podrán divulgar el video grabado por cámaras ocultas, en el que aparecerían varias personas, incluido el dueño de los Patriots, Robert Kraft , teniendo relaciones sexuales en un salón de masajes en Florida.

El juez de circuito, Joseph Marx , prohibió la difusión de cualquier video grabado en el spa Orchids of Asia antes del 29 de abril, cuando escuchará en audiencia a las partes involucradas, informó el diario Palm Beach Post.

David Aronberg, fiscal estatal en Palm Beach, escribió a la corte y señaló en el caso relacionado que no existen bases para impedir la revelación de los videos. The Associated Press y otros medios informativos han solicitado los videos.