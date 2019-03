Detroit le arrebata a Trey Flowers a la defensiva de los Patriots

Las ofertas no pueden convertirse en oficiales hasta el inicio del nuevo año de la liga, a las 4 pm hora del este el miércoles 13 de marzo.

Se esperaba que Flowers, el mejor defensivo de los Patriots en las últimas temporadas, estuviera entre los defensores de los bordes más buscados para salir a la agencia libre. Dados los tratos que se cancelaron al principio del período de negociación, alrededor de 17 millones por año no es ridículo para el ala defensiva más cotizado del mercado.

La antigua selección de cuarta ronda podría no ser un jugador tipo Von Miller , pero es una pieza de ajedrez móvil prototípica a lo largo de la línea frontal que Patricia codicia de sus jugadores defensivos. Trey pueden ganar en el borde con velocidad y esfuerzo, y puede deslizarse dentro y mover a los bloqueadores del interior.

La adición de Flowers continúa la tendencia de llevar ex jugadores de Nueva Inglaterra a Detroit. El lunes más temprano, los Lions firmaron al receptor Danny Amendola (cinco años con los Patriots), y acordaron negociar con el esquinero Justin Coleman (dos años con NE). Los Lions también agregaron al ala cerrada Jesse James más tarde el lunes.

Detroit cocinando sus: New England Lions of the Midwest Patriots.