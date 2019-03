Antonio Brown en su presentación con Oakland: “Es un honor unirme a los legendarios Raiders”

No es que su antigua franquicia no tuviera un legado ganador. El seis veces campeón del Super Bowl , Pittsburgh, llegó a la postemporada seis veces en las nueve temporadas de Brown con el equipo, durante el cual pasó de la sexta ronda a posiblemente el mejor receptor del juego.

"Pittsburgh siempre será mi familia", explicó Brown. "Esos muchachos me dieron una oportunidad cuando yo era un niño de 21 años. Obviamente, la gente escucha las cosas que se decían y escribían, pero al final del día, todo se trata de cómo se siente la gente. Creo hice que la gente se sienta realmente bien, realmente inspirada cuando me ven ir al trabajo, cuando me ven jugar. Sé que Steeler Nation está teniendo un mal día hoy, pero siempre es amor", remató.