Anticipan que no se marcarán castigos al revisar las repeticiones en la NFL

John Mara escucha los gritos que exigen cambiar el sistema de repetición de la NFL. Simplemente no cree que tenga los votos para hacerlo.

Luego que el propietario de los Gigantes de Nueva York salió de la reunión anual del comité de competencia en Indianápolis, declaró a un puñado de periodistas que no anticipa cambios importantes al sistema, el cual regresó a la liga en 1999.

“Simplemente no percibo mucho apoyo para usar la repetición a fin de señalar castigos. Tampoco siento mucho apoyo para para su expansión”, dijo Mara. “Es muy pronto, así que eso podría cambiar, pero ese es mi sentir de dónde estamos ahora. No estoy diciendo que no cambiará”.